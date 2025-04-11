Войти
Lenta.ru

Космические силы США передали SpaceX запуск спутника GPS

397
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
Фото: Joe Skipper / Reuters.

SpaceNews: Космические силы США передали SpaceX запуск спутника GPS

Космические силы США доверили компании SpaceX запуск спутника глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Изначально космический аппарат должна была запустить компания United Launch Alliance (ULA). Передача контракта обусловлена необходимостью сокращения количества находящихся на хранении спутников.

Запуск аппарата GPS III SV-08 — восьмого в группировке GPS III — намечен на конец мая с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида (Соединенные Штаты) на ракете Falcon 9.

Это второй за последние месяцы случай передачи контракта на запуск спутника GPS от ULA к SpaceX: в 2024-м GPS III SV-07 был выведен почти на год раньше запланированного.

В сентябре издание сообщило, что Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников системы GPS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
SpaceX
ULA
Проекты
Falcon РН
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.04 19:11
  • 51
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 11.04 18:51
  • 1
Посол РФ назвал воровством заявление Трюдо о конфискации российского Ан-124
  • 11.04 13:32
  • 8380
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 23:44
  • 0
О состоянии ВТА России, в связи с темой о новом поколении бронетехники.
  • 10.04 18:33
  • 2
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России