Войти
Lenta.ru

Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников GPS

182
0
0
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom.

Космические силы США отобрали компании для создания малых спутников GPS

Космические силы США выбрали компании для создания малых спутников глобальной навигационной системы Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание SpaceNews.

Компании Astranis, Axient, L3Harris Technologies и Sierra Space были отобраны для подачи предложений в рамках программы Resilient GPS (R-GPS), которая направлена ​​на изучение создания небольших и более доступных спутников GPS.

Потенциально запуск нового космического аппарата в рамках программы R-GPS может состояться в 2028 году. Для этого Пентагон выберет одного или нескольких из четырех имеющихся поставщиков.

Ранее издание со ссылкой на отчет Счетной палаты США сообщило, что Космические силы Соединенных Штатов борются с техническими проблемами в модернизации обычных спутников GPS и наземных системах, которые могут привести к задержкам в поставках 24 космических аппаратов следующего поколения, обеспечивающих поддержку M-кода.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
GPS
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.09 03:57
  • 595
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 25.09 03:54
  • 4953
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.09 22:33
  • 2
Глава "Хезболлы" после взрывов в Ливане заявил, что Израиль пересек все "красные линии"
  • 24.09 18:00
  • 0
Ответ на "Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград"
  • 24.09 16:20
  • 0
Что нужно знать о правдивости заявлений литовских властей
  • 24.09 11:40
  • 1
ВМС Индии намерены обзавестись вторым авианосцем собственной постройки
  • 24.09 11:30
  • 1
Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
  • 24.09 09:28
  • 1
Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»
  • 24.09 03:54
  • 1
Российский истребитель Су-35 — это не шутки (The National Interest, США)
  • 24.09 03:36
  • 0
Ответ на "Противники мнимые и реальные"
  • 24.09 03:27
  • 1
ПВО: мысли вслух (часть 2)
  • 24.09 01:36
  • 1
О поражении (в смысле - выводе из строя) танков
  • 23.09 23:16
  • 2
Промдизайн: гармония красоты и функциональности
  • 23.09 22:19
  • 0
Ответ на "«Снаряд прошил весь танк и вышел через корму»"
  • 23.09 18:59
  • 2
О "западной" танковой школе.