Названы особенности последнего пилотируемого истребителя ВМС США

Контр-адмирал Доннелли: Перспективный истребитель F/A-XX получит поддержку ИИ

Палубный истребитель F/A-XX, который разрабатывают для Военно-морских сил (ВМС) США, получит поддержку искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Особенности перспективного самолета назвал контр-адмирал Майкл Доннелли, который возглавляет отдел воздушных боев в управлении начальника военно-морских операций, передает Defense News.

По словам Доннелли, новые технологии повысят осведомленность летчиков морской авиации и улучшат методы принятия решений. Также они помогут ВМС вступить в эру взаимодействия пилотируемых самолетов с ведомыми дронами.

«Это может быть наш последний тактический пилотируемый истребитель, который мы эксплуатируем», — сказал контр-адмирал. Он добавил, что F/A-XX позволит ВМС США действовать в сложных условиях.

Ранее в апреле Доннелли сообщил, что F/A-XX на четверть превзойдет существующие палубные самолеты по дальности полета. Боевой радиус F/A-XX может составить 1550 километров.