В США разочаровались в истребителе F/A-XX

TWZ: Дальность полета истребителя F/A-XX вырастет всего на 25 процентов

Палубный истребитель шестого поколения F/A-XX, который разрабатывают в США, всего на четверть превзойдет существующие самолеты по дальности полета. О разочаровывающих характеристиках истребителя рассказали в публикации TWZ.

Контр-адмирал Майкл Доннелли, который возглавляет отдел воздушных боев в управлении начальника военно-морских операций, сообщил, что дальность полета F/A-XX без дозаправки вырастет на 25 процентов.

«Дальность действия F/A-XX будет гораздо меньше, чем некоторые могли надеяться, хотя расширение зоны действия авианосной ударной группы является главным приоритетом Военно-морских сил США», — пишет издание.

Автор напомнил, что боевой радиус действия палубного самолета F-35C составляет около 1200 километров. Можно предположить, что боевой радиус F/A-XX увеличится до 1550 километров.

В марте издание 19FortyFive писало, что перспективный боевой самолет шестого поколения F-47 в случае продажи его американским союзникам позволит сформировать коалицию сил противовоздушной обороны на следующие 30 лет.