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ВМС США получили новую «Вирджинию» с «Томагавками»

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Фото: John Narewski / U.S. Navy
Фото: John Narewski / U.S. Navy.

ВМС США получили атомную подлодку Iowa с ракетами Tomahawk

Военно-морские силы (ВМС) США получили новую атомную подводную лодку (АПЛ) Iowa класса «Вирджиния», которая может нести крылатые ракеты Tomahawk («Томагавк»). Об этом сообщает Defense News.

Подлодка длиной 115 метров, которую построила компания General Dynamics Electric Boat, может погружаться на глубину около 250 метров. АПЛ развивает скорость более 40 километров в час.

В пресс-релизе ВМС США отметили, что Iowa получила просторную шлюзовую камеру для водолазов и реконфигурируемый торпедный отсек. АПЛ может нести необитаемые подводные аппараты.

Iowa стала 24-м кораблем серии и шестой подлодкой модификации Block IV. АПЛ несет 12 ракет Tomahawk в револьверных пусковых установках.

В марте американское издание The National Interest писало, что российские дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка», которые вооружены ракетами «Калибр», — одни из лучших в мире. Эти корабли отличаются сниженной заметностью.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
General Dynamics
Проекты
636.3
877 Палтус
Virginia АПЛ
Калибр КР
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