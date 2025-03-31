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В США оценили российскую «Варшавянку» с «Калибрами»

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости.

TNI: Российские подлодки проекта 636 — одни из лучших в мире

Российские дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» (по кодификации НАТО — Improved Kilo), которые вооружены ракетами «Калибр», — одни из лучших в мире. Возможности подлодок оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

«По данным Военно-морского института США, российские корабли класса Kilo представляют собой одну из самых успешных военно-морских программ в современной истории», — отметил автор.

Он подчеркнул, что подлодки базового проекта 877 «Палтус» (по кодификации НАТО — Kilo) разработали в разгар холодной войны. Они могли обнаруживать подлодки противника на дальностях, в несколько раз превышающих те, на которых могли быть обнаружены сами.

Корабли проекта 636.3, которые отличаются увеличенным корпусом и сниженной заметностью, способны нести современные средства поражения. В частности, «Варшавянки» вооружают крылатыми ракетами семейства «Калибр».

В октябре 2024 года на воду спустили очередную подлодку проекта 636.3. Субмарина «Якутск» стала шестым кораблем этого проекта, построенным для Тихоокеанского флота.

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Страны
Польша
Россия
США
Проекты
636.3
877 Палтус
NATO
Калибр КР
ТОФ
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