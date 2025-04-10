Будущий глава НАСА назвал Марс приоритетом космических исследований США

Миллиардер Айзекман: Марс станет главным приоритетом НАСА

Марс станет главным приоритетом США в области космических исследований, заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост руководителя НАСА миллиардер Джаред Айзекман. Об этом сообщает ТАСС.

«Как заявил президент, приоритетом для нас будет отправка американских астронавтов на Марс», — сказал будущий глава американского космического агентства на слушаниях по поводу рассмотрения своей кандидатуры в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

По его словам, по пути к Марсу у американской стороны появятся возможности вернуться на Луну. Среди задач, котоорые будут решаться на естественном спутнике Земли, бизнесмен назвал, в частности, вопросы национальной безопасности.

В феврале Айзекман заявил, что необходимо создавать технологии для полетов человека на Марс.

В декабре миллиардер в ходе своего выступления на конференции Космических сил США в городе Орландо, штат Флорида, заявил, что военные неизбежно отправят войска в космос.