Будущий глава НАСА рассказал о полетах на Марс

Будущий глава НАСА Айзекман: Необходимо создавать технологии для полетов на Марс

Необходимо создавать технологии для полетов человека на Марс, заявил миллиардер Джаред Айзекман, который с высокой вероятностью станет будущим главой НАСА. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

«Мы создадим системы, контрмеры и фармацевтические препараты для поддержания жизни человека в экстремальных условиях, решая такие проблемы, как радиация и микрогравитация, в течение длительного времени», — рассказал американский предприниматель.

По его словам, «эти достижения станут основой для менее затратных, более частых пилотируемых и роботизированных миссий по всей Солнечной системе».

Айзекман заметил, что пока не занимается планированием дел в НАСА, однако уверен, что США должны начать прилагать серьезные усилия для отправки людей на Марс.

В декабре Айзекман в ходе своего выступления на конференции Космических сил США в городе Орландо, штат Флорида, заявил, что военные неизбежно отправят войска в космос.