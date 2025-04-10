Войти
Lenta.ru

Описана опасность космического мусора на орбите Земли

289
0
0
Фото: NASA / Globallookpress.com
Фото: NASA / Globallookpress.com.

В ESA нашли на околоземной орбите десятки тысяч единиц космического мусора

Количество выведенных из строя спутников на орбите Земли превысило количество работающих аппаратов. Об этом говорится в отчете Европейского космического агентства (ESA).

В материале агентства уточняется, что в начале 2025 года на орбите Земли зафиксировано около 40 тысяч спутников, причем лишь 11 тысяч из них являются действующими. По словам специалистов, вероятность столкновения между объектами на орбите выросла.

Ученые ESA заявили, что в конечном итоге растущая плотность космического мусора приведет к эффекту Кесслера — описываемое в теории развитие событий, при котором космический мусор приводит к непригодности ближнего космоса для практического использования. Специалисты подчеркнули, что всего на околоземной орбите около 54 тысяч единиц объектов размером более 10 сантиметров. При этом около 130 миллионов объектов имеют размер от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Крошечные частицы мусора могут нанести значительный ущерб действующим спутникам и космическим аппаратам.

«Это означает, что недостаточно просто не добавлять новый мусор: необходимо активно очищать космическое пространство от мусора», — заметили составители отчета. Однако они признали, что новые стратегии по утилизации космических объектов работают: количество контролируемых входов в атмосферу целых ступеней ракет и спутников в 2024 году было выше, чем в предыдущие годы.

В марте специалисты Массачусетского технологического института (MIT) описали негативные последствия изменения климата Земли для спутников. По оценке ученых, из-за выброса углекислого газа пропускная способность низкой околоземной орбиты со временем снизится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ESA (ЕКА)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ