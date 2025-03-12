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Влияние глобальной катастрофы на спутники оценили

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Фото: Jamal Saidi / Reuters
Фото: Jamal Saidi / Reuters.

Nature Sustainability: Изменения климата будут угрожать спутникам на орбите

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) описали негативные последствия изменения климата Земли для спутников. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Sustainability.

По оценке ученых, по мере нагревания поверхности нашей планеты из-за выброса углекислого газа пропускная способность низкой околоземной орбиты снизится. В этом случае в космос будет сложнее запускать спутники, а существующим космическим аппаратам в условиях глобальной катастрофы будет чаще угрожать космический мусор.

Специалисты рассказали, что из-за роста выбросов углерода верхние слои атмосферы будут сжиматься. Это приведет к снижению температуры термосферы — слоя атмосферы, следующего за мезосферой, начинающегося на высоте 80-90 километров. Также произойдет снижение температуры в стратосфере и мезосфере. «Если вы когда-нибудь помещали воздушный шар в морозильник, вы знаете, что при понижении температуры воздушный шар сжимается», — привел пример автор исследования Уильям Паркер в интервью изданию Gizmodo.

Исследователи смоделировали различные сценарии до 2100 года. Им удалось выяснить, что повышение концентрации парниковых газов неизбежно повлияет на снижение пропускной способности низкой околоземной орбиты. «Без атмосферы большая часть космического мусора оставалась бы на орбите бесконечно», — отметил Паркер. По его словам, при негативном сценарии космическим аппаратам будет все сложнее избегать столкновения с мусором.

Исследователь заключил, что человечеству необходимо принять упреждающие меры и настроиться на путь экологической устойчивости. Также он отметил, что количество космических аппаратов будет только расти: «за последние пять лет было запущено больше спутников, чем за предыдущие 60 лет вместе взятые».

В начале марта астроном Леонид Еленин сравнил взрыв астероида 2024 YR4 с мощностью взрыва Челябинского метеорита. По его словам, если метеорит столкнется с Землей в 2032 году, то это станет «региональной катастрофой».

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Изменение климата
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