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Lenta.ru

В США назвали российские «Ясени» угрозой для НАТО

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

19FortyFive: Российские подлодки «Ясень-М» — серьезная угроза для НАТО

Российские ударные подводные лодки, включая дизель-электрические проекта 636.3 «Варшавянка» и атомные проекта 885М «Ясень-М», являются серьезной угрозой для НАТО. Преимущества подлодок назвали в публикации американского издания 19FortyFive.

«Современные российские ударные подводные лодки, в частности, класса Kilo (западное обозначение проекта 636 — прим. «Ленты ру») и "Ясень-М", представляют серьезную угрозу господству НАТО на море», — пишет издание.

По словам автора, подводные силы России достаточно современны и многочисленны, поэтому в подводной войне Россия может бросить вызов НАТО. Он отметил, что эффективные ударные подлодки могут помочь установить господство в море, сковав действия надводного флота противника.

В публикации подчеркнули, что «Ясени-М» будут нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», а к преимуществам кораблей проекта 636.3 относят малозаметность.

Ранее в апреле журнал The National Interest писал, что российские ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противника. «Ясени-М» смогут нести до 32 ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
636.3
877 Палтус
885 Ясень
NATO
ГЗЛА
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