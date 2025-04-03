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В США оценили гиперзвуковой «Циркон»

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

TNI: Гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет смертельную угрозу для кораблей

Российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников. Возможности российской ракеты оценили в публикации американского издания The National Interest (TNI).

Автор напомнил, что носителями «Цирконов» станут атомные подводные лодки проекта 885М «Ясень-М».

«Если заявленные характеристики и возможности этого оружия соответствуют действительности, то эта противокорабельная ракета может представлять смертельную угрозу для кораблей в радиусе 300-400 миль», — говорится в материале.

По словам автора, российские «Ясени-М», которые могут нести 32 ракеты, будут представлять еще большую угрозу для кораблей противника после вооружения «Цирконами».

В марте стало известно, что подлодка «Пермь» проекта 885М станет первым штатным носителем «Циркона». Поэтому она отличается от прошлых кораблей серии.

В феврале американское издание 19FortyFive писало, что ракета «Циркон» может обеспечить России стратегическое преимущество.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пермь АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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