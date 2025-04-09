Первую построенную в Тайване подлодку готовят к ходовым испытаниям

Первая дизель-электрическая подлодка собственной постройки Тайваня "Хай Кун" завершает швартовные испытания и к концу апреля должна выйти на испытания в море. Об этом сообщает Navy Recognition со ссылкой на местную тайваньскую прессу.

Компания Taiwan Shipbuilding Corporation (TSMC), генподрядчик программы строительства подлодок для ВМС Тайваня, сейчас вносит последние коррективы в конструкцию и оборудование субмарины по итогам швартовных испытаний. Ходовые испытания должны завершиться к октябрю 2025 года, передача флоту планируется на ноябрь.

Подлодка "Хай Кун", Тайвань Navy Recognition

В дополнение к субмарине-прототипу "Хай Кун" ВМС Тайваня разработали структурированный трехэтапный план расширения своего подводного флота по формуле "2+3+2", который предполагает поставку ДЭПЛ тремя партиями: две подлодки, затем – три, потом – еще две. Ожидается, что соглашение о первых двух серийных субмаринах подпишут в течение 2025 года. К 2029 году Тайвань намерен развернуть флот из восьми подводных лодок собственного производства.

Подлодку "Хай Кун" спустили на воду в феврале 2024 года. Тогда планировали, что субмарину передадут флоту уже к концу 2024 года. Однако на реализации программы сказались скандалы в местной прессе. Тайваньские СМИ несколько лет обвиняли разработчиков и строителей подлодки в коррупции и утечках секретной информации. В апреле 2024 года руководитель программы Хуан Шугуан ушел в отставку.

Согласно опубликованным данным, водоизмещение ДЭПЛ "Хай Кун" составляет около 2500 тонн. Заявленная глубина погружения достигает 350 метров, что значительно превышает возможности используемых сегодня субмарин класса "Хай Лун" (приобретены у Нидерландов в 1987–1988 годах).

Подлодку вооружат американскими тяжелыми 533-мм торпедами Mk48 версии Mod6 Advanced Technology, способными поражать как подводные цели, так и крупные надводные корабли. Будущие серийные субмарины собираются также оснастить системой противокорабельных ракет UGM-84L "Гарпун".