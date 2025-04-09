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«Ростех» заявил об отставании Запада от России в области ТОС

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

«Ростех»: Запад отстает от России в области ТОС

Страны Запада отстают от России в области тяжелых огнеметных систем (ТОС). Об этом в Telegram заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади», — сказал руководитель.

В марте концерн «Уралвагонзавод» сообщил в Telegram, что боевая машина тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» получила защиту от дронов-камикадзе.

В феврале госкорпорация рассказала, что тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны.

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