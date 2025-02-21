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В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Ростех»: ТОС-2 поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 («Тосочка») поражает цели с помощью долгоживущей ударной волны. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Ростех».

ТОС в компании назвали эффективным дополнением к тяжелой артиллерии, которое «затекает в любые укрытия». «От термобарического боеприпаса системы невозможно спрятаться ни в бетонированном ДОТе, ни в глубоком блиндаже», — заявили в госкорпорации.

В январе «Ростех» рассказал, что скорость работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» не дает противнику опомниться.

В том же месяце в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в 2024 году войска формирования усилили более чем тысячью единиц новой техники, в частности модернизированными танками Т-72Б3М, тяжелыми огнеметными системами ТОС-2, РСЗО «Торнадо-С», боевыми машинами пехоты, бронеавтомобилями и дальнобойным высокоточным ракетным вооружением.

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Продукция
Т-72
Т-72Б
Торнадо-С
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