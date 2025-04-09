Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка.

Многофункциональная малозаметная высокоточная крылатая ракета Х-69 предназначена для уничтожения широкого спектра стационарных наземных объектов, включая те, которые не обладают радиолокационным, инфракрасным или оптическим контрастом по сравнению с окружающей средой.

Боеприпас разработан в Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка – дочернем предприятии «Корпрорации «Тактическое ракетное вооружение». Авиационное средство поражения (АСП) принято на вооружение в сентябре 2022 года.

Маршрут низковысотного полета ракеты Х-69 задается в полетном задании. В систему управления ракеты может быть введнено одно или несколько полетных заданий для обеспечения возможности целераспределения по разным объектам поражения непосредственно перед пуском ракеты. Её применение требует знания координат и характеристик цели.

КРВБ Х-69. Общий вид

Ракета Х-69. Источник: invoen.ru

Особенности конструкции

Ракета Х-69 имеет близкое к квадратному сечение. Это решение облегчает размещение АСП во внутренних отсеках вооружения истребителей пятого поколения, а также в сочетании с другими особенностями конструкции снижает радиолокационную заметность изделия.

Ракета Х-69 оснащена комбинированной системой навигации и автоматического управления (СНАУ). В её основе бесплатформенная инерциальная система, скомплексированная с навигационной аппаратурой потребителя информации коммерческих каналов спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR, а также с комплексным радиотехническим измерителем высоты и скорости и оптико-электронной системой ОЭ-М. В качестве исполнительного элемента СНАУ используется четырехканальный электромеханический рулевой привод.

КРВБ Х-69. Хвостовое оперение

Боевое применение на Украине: китайская оценка

В свете массированного ракетного удара, нанесенного ВС РФ 12 апреля 2024 года по объектам энергетической инфраструктуры Украины обозреватели китайских специализированных военно-технических изданий получили от своих источников подтверждение тому, что ВКС РФ применили новейшую ракету Х-69, которую западные аналитики называют пренебрежительно «Х-59МК2 в новой обертке».

Однако, даже скромный опыт боевого применения данного боеприпаса позволяет утверждать, что конструкторам ГосМКБ «Радуга», входящего в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», удалось создать высокоэффективный образец АСП, которое по большинству параметров превосходит «Storm Shadow», «SCALP-EG», TAURUS KEPD-350, а также AGM-158. Китайские специалисты присвоили российской КРВБ X-69 обозначение «Бесшумный меч».

Анализ китайских публикаций показывает, что Х-69 применяется самолетами ВКС России по ключевым объектам системы военного управления, расположенным в пределах года Киева.

Размещение четырех ракет Х-69 в отсеках Су-57

Китайским специалистам известно о следующих случаях применения ракеты Х-69. 18 февраля 2024 года два истребителя Су-57 под сопровождением двух Су-35 (вероятно отвлекали на себя внимание системы ПВО ВСУ) выполнили пуски Х-69 из воздушного пространства Луганской Народной Республики, однако по техническим причинам ракеты не достигли цели. Украинская сторона случайно обнаружила остатки одной ракеты.

По оценкам китайских специалистов, второе и третье боевые применения Х-69 имели место 1 марта и 1 апреля 2024 года соответственно. С учетом неполноценности системы радиолокационного наблюдения ПВО ВСУ российские малозаметные истребители Су-57 могут безопасно «заходить» в воздушное пространство над украинской территорией на глубину до 50-70 км для совершения пусков Х-69 – два ракетно-бомбовых отсека позволяют разместить четыре ракеты Х-69 (не влияют на заметность самолета).

Аналитики Китайской авиапромышленной корпорации AVIC особо отмечают, что благодаря новым компонентам российским конструкторам удалось создать боеприпас с высокоточной системой навигации и наведения, состоящей из следующих компонентов: инерциального блока; приемника сигнала систем спутниковой навигации NAVSTAR и ГЛОНАСС; блока памяти с цифровыми картами местности (совместили технологию TERCOM и DSMAC); оптико-электронной системы прицеливания (распознает образ цели, обеспечивает КВО не более 3 метров). Перечисленные компоненты позволяют пилотам Су-57 применять Х-69 по принципу «пустил-забыл».

Благодаря компактным размерам АПС, наличию специального радиопоглащающего покрытия, а также способности выполнять полет на высотах до 20 м данная ракета не подлежит перехвату наличными средствами ПВО ВСУ (не справляется эшелонированная ПВО столицы Украины). Одной из ключевых причин успешного применения российскими ВКС ракеты Х-69 названо отсутствие заблаговременного обнаружение такой маловысотной цели, которое возможно выполнить только при помощи самолетов дальнего радиолокационного дозора и наблюдения.

Европейские специалисты в данной области указывают на необходимость восстановления сплошного радиолокационного поля на территории Украины, дополнительного размещения высокомобильных ЗРК малой дальности типа IRIS-T SLS и Avenger, а также РЛС наведения к ним.

В данном аспекте китайские наблюдатели отмечают, что за прошедшие более 700 суток (на момент публикации китайских материалов) вооруженного конфликта из 7400 примененных ВС РФ ракет система ПВО ВСУ смогла перехватить не более 1600 боеприпасов, т.е. эффективность действий всех наличных ЗРК не превышает 21%.

При сопоставлении таких параметров, как стоимость боеприпаса, огневое могущество и простота применения российская КРВБ Х-69 является лидеров среди средств поражения объектов критической инфраструктуры Украины, поскольку она значительно дешевле Х-47М2 «Кинжал», 3М22 «Циркон» и 3М14 «Калибр». Китайские специалисты полагают, что российская Х-69 в действительности имеет дальность пуска около 400 км, а в боевой части использовано взрывчатое вещество повышенного могущества, вызывающее масштабное возгорание после подрыва.

По материалам открытых источников и китайских специализированных изданий