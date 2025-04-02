Гиперзвуковая ракета «Циркон» в зоне СВО: китайская оценка.

Российская крылатая гиперзвуковая ракета «Циркон» 3М22 – разработка АО «ВКП «НПО машиностроения», одного из ведущих ракетно-космических предприятий СССР и России (г. Реутов, Московская обл.). Изделие принято на вооружение ВМФ России 4 января 2023 года.

Согласно открытым источникам, конструкция ракеты принципиально отличается от других российских и зарубежных боеприпасов морского базирования значительно большей скоростью полёта, достигающей 9 МАХов, позволяющих преодолевать приблизительно 1000 км за 10 минут.

Известные ТТХ гиперзвуковой ракеты «Циркон»

дальность стрельбы: более 1000 км (по разным источникам);

длина: 8-9,5 м (пригодна для пуска из универсального корабельного стрелкового комплекса 3С14 – ПУ вертикального пуска для надводных кораблей);

скорость полета: до 9M;

вес боевой части: 300 - 400 кг.

Гиперзвуковая ракета «Циркон». Схема

3M22 «Циркон» – это маневрирующая гиперзвуковая ракета с центральным корпусом, создающим подъемную силу. Ускоритель на твердом топливе разгоняет её до сверхзвуковых скоростей, после чего жидкостный двигатель второй ступени разгоняется ракеты до гиперзвуковых скоростей.

Дальность полета ракеты на низкой высоте оценивается в 500 км, а по баллистической траектории – до 1000 км. Высокие скорость и масса ракеты обеспечивает ей кинетическую энергию в 242 раза большую, чем у «Томагавка».

Поскольку «Циркон» летит в атмосфере на скорости до 9 МАХов (2,7 км/с), давление воздуха перед им образует плазменное облако, поглощающее радиоволны. В результате чего боеприпас становится практически невидим для активных РЛС систем ПВО/ПРО.

На маршевом участке ракета совершает полёт на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико, что позволяет значительно увеличить дальность стрельбы и скорость ракеты. Согласно зарубежным источникам, основной целью «Циркона» станут надводные корабли противника от фрегатов до авианосцев, а также его наземные военные объекты. Скоростные характеристики «Циркона» делают его трудной целью для перехвата передовыми зарубежными системми ПРО, а его манёвренность снижают теоретическую вероятность перехвата практически до нуля.

Старт «Циркона» из вертикальной ПУ

Применение гиперзвуковых ракет «Циркон» в рамках СВО: китайская оценка

В отношении применения ВС РФ полноценных гиперзвуковых ракет 3М22 по целям на территории Украины китайским наблюдателям и аналитикам известно следующее.

7 февраля 2024 – пуск одной ракеты «Циркон». Военно-политическое руководство РФ признало факт первого применения полноценной гиперзвуковой ракеты только спустя неделю.

25 марта 2024 – пуск двух ракет 3М22 с территории Крыма. В результате поражено одной из зданий Службы Безопасности Украины, в котором находилось значительное количество сотрудников и служащих, ответственных за нелегальные операции на территории РФ. Вторая ракета поразила назначенную цель в районе аэродрома Жуляны.

В обоих случаях перед применением «Цирконов» российские военные осуществляли массовые пуски дронов-камикадзе «Герань-2» - отвлекали внимание ПВО Украины и вынуждали реагировать. Последнее позволило российским специалистам запрограммировать оптимальный маршрут для ракет над Запорожской и Херсонской областями, далее через Кировоград и с южного направления выход на цели в г.Киев.

В промежутке между февральским и мартовским пусками ВС РФ при помощи ракет Х-35У уничтожили в южных регионах Украины две РЛС, а именно П-18 и 36Д6, которые могли бы заблаговременно обнаружить 3М22 на подходе к столице Украины.

С учетом максимальной скорости 3М22, которая составляет 9 МАХ, указанным ракетам необходимо не более 3 минут для поражения назначенных целей, тогда как батареям ЗРК типов NASAMS или «Пэтриот» (MIM-104CRI) американского производства необходимо от 5 до 6 минут для полноценного включения всех систем и подготовки к бою. По информации китайских источников, за боевыми постами батарей ЗРК западного производства находятся исключительно иностранные специалисты – военнослужащие США и ФРГ, которые заблаговременно уволены из рядов национальных ВС и зачислены в ряды ЧВК.

По оценкам китайских специалистов, американские РЛС AN/MPQ-65 (станция обнаруживает гиперзвуковую цель на дальности 200 км, но не способна выработать данные на перехват менее чем за 1 минуту) просто не смогли принять на сопровождение российские 3М22, поскольку были лишены предварительных данных от РЛС дальнего обнаружения. Кроме того, ЗУР американского производства не способны перехватывать цели, имеющие скорость более 5 МАХов.

Примеры успешного применения 3М22 подтвердил ценность гиперзвукового ракетного вооружения в процессе уничтожения объектов военной инфраструктуры противника даже при условии построения эшелонированной системы ПВО, составленной из комплексов/систем большой и средней дальности советского (С-300ПС/ПТ и Бук-М1) и американского производства («Пэтриот» и NASAMS). Очевидно, что западные военные после случившегося предпримут попытку развернуть РЛС дальнего действия (аналогичная входящей в состав комплекса ПРО типа THAAD) в западных регионах Украины или же на территории Польши или в Румынии.

Благодаря успешным пускам гиперзвуковых ракет «Циркон» 3М22 профильные предприятия ОПК КНР получили извещение о размещении дополнительного заказа на гиперзвуковые ракеты «Восточный ветер-17», которые поставлены на вооружение шести бригады Ракетных Войск НОАК – пять бригад в составе Восточного Боевого Командования и одна бригада в составе Северного Боевого Командования.

По материалам открытых источников и специализированным китайским изданиям