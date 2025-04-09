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Азербайджанский «Грач» испытал турецкую ракету

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Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters.

Азербайджанский Су-25 Lacin испытали с турецкой крылатой ракетой SOM-B1

Азербайджанский штурмовик Су-25 Lacin с крылатой ракетой SOM-B1 производства Турции успешно прошел огневые испытания. Об этом сообщает издание SavunmaSanayiST.

Совет по научно-техническим исследованиям Турции сообщил, что «Грач» успешно применил ракету SOM SAHIN (версия SOM-B1 для Азербайджана) при помощи автономной системы управления огнем UBAS. Боеприпас поразил цель на большой дальности.

«Таким образом был завершен наиболее важный этап закупки Азербайджаном крылатых ракет SOM, о чем он впервые объявил в 2018 году», — пишет издание.

Отмечается, что поставки, которые задержали из-за введенного Францией эмбарго на двигатели, осуществят в ближайшее время. Ракеты получили турецкий силовой агрегат Kale KTJ-3200.

Базовая версия ракеты SOM-A, которая несет 230-килограммовую фугасную боевую часть, получила инерциальную систему наведения с коррекцией по спутникам. Модификацию SOM-B1 дополнительно оснастили инфракрасной системой наведения на конечном участке и аппаратурой двухсторонней передачи данных. Дальность полета ракеты составляет 250 километров.

В сентябре 2024 года компания Turkish Aerospace Industries представила модернизированный штурмовик военно-воздушных сил Азербайджана Су-25 на международной выставке ADEX 2024 в Баку. Самолет с системой UBAS может нести управляемые бомбы KGK-82/83, TEBER-82 и крылатые ракеты SOM-B1 без модернизации авионики штурмовика.

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Страны
Азербайджан
Турция
Франция
Продукция
Су-25
Компании
TAI
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