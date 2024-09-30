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В Азербайджане показали «Грача» с высокоточным оружием

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Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters.

TAI представила модернизированный Су-25 Lacin на выставке в Азербайджане

Компания Turkish Aerospace Industries (TAI) представила модернизированный штурмовик военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана Су-25 на международной выставке ADEX 2024 в Баку. Усовершенствованный в рамках программы Lacin «Грач» может нести высокоточное оружие, пишет Army Recognition.

Программа разделена на два этапа — Merhale-1 и Merhale-2. В рамках первого самолет получит автономную систему управления огнем UBAS, которая позволит интегрировать в арсенал Су-25 управляемые бомбы KGK-82/83, TEBER-82 и крылатые ракеты SOM-B1 без модернизации авионики самолета. Отмечается, что ВВС Азербайджана получили семь усовершенствованных Су-25.

Второй этап подразумевает модернизацию бортового оборудования Су-25. «23 мая 2024 года был проведен предпроектный анализ Merhale-2, который подготовил почву для интеграции бомб с GPS-наведением HGK и крылатых ракет SOM, хотя официальной информации о SOM пока не поступало», — говорится в публикации.

В ходе выставки Су-25 демонстрировали рядом с крылатой ракетой SOM и высокоточными бомбами. Как пишет издание, наличие SOM-B1 в арсенале Су-25 позволит штурмовикам поражать цели на расстоянии более 250 километров.

Ранее в сентябре стало известно, что российские авиабомбы получили модернизированные универсальные модули планирования и коррекции (УМПК). Изделия с удлиненным крылом повышают дальность планирования бомб.

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  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Продукция
Су-25
Компании
TAI
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