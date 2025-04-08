В Минпромторге сменился куратор судостроения

В понедельник, 7 апреля, департамент судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга РФ возглавил Сергей Абдыкеров. О том, что соответствующий приказ министерства подписан, РБК сообщили два источника. До назначения Абдыкеров работал в должности директора департамента стратегического развития Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, с августа 2023 года находится в управлении банка ВТБ).

О готовящемся назначении Абдыкерова РБК в течение последнего месяца говорили пять источников в судостроительной отрасли. По словам собеседника издания, близкого к Минпромторгу, финальное решение о назначении Абдыкерова приняли в федеральном министерстве в начале марта.

Здание Минпромторга на Китайгородском проезде Фото Москва

Источники РБК называли Абдыкерова основным претендентом на позицию главы профильного департамента еще летом 2024 года, когда стало известно об уходе бывшего руководителя Алексея Исачкина в администрацию президента. Собеседники говорят, что с тех пор на позицию рассматривали еще несколько человек, но назначать их по разным причинам отказались.

Департамент судостроительной промышленности разрабатывает законодательную базу для отрасли, меры господдержки и их распределение, выделяет гранты на НИОКР, а в оборонном секторе выдает подтверждение единственному исполнителю – этот механизм применяется, когда госзаказчик (Минобороны или ФСБ) решает не проводить конкурс на выбор верфи для строительства корабля, пограничного катера или, например, подводной лодки, что сокращает время перед началом строительства.

Департаментом почти семь лет – с апреля 2017 года до января 2024 года – руководил Борис Кабаков. Министерство тогда возглавлял Денис Мантуров, который после переизбрания Владимира Путина на новый президентский срок весной 2024 года занял должность вице-премьера. Министерство в мае 2024 года возглавил Антон Алиханов, экс-губернатор Калининградской области. В начале 2024 года судостроительный департамент Минпромторга, после ухода Бориса Кабакова, возглавил его заместитель Алексей Исачкин, в конце 2024 года перешедший в администрацию президента, где работает под руководством бывшего статс-секретаря, замминистра промышленности Виктора Евтухова. До назначения Абдыкерова обязанности директора департамента исполнял Микаил Ибрагимов (при Исачкине был начальником отдела федеральных целевых программ департамента), которого собеседники РБК называли временной фигурой.

Абдыкеров родился во Владимирской области 15 марта 1983 года. В 2007 году окончил Московский авиационный институт (МАИ), несколько лет работал в учебном заведении. В 2012–2014 годах был заместителем гендиректора петербургского ФГУП "Крыловский государственный научный центр", специализирующегося на исследованиях в области судостроения. В 2015–2016 годах Абдыкеров работал заместителем главы департамента судостроительной промышленности Минпромторга, в 2016–2017 годах – директором департамента поддержки НТИ Агентства стратегических инициатив, в 2017–2019 годах – директором по развитию НТИ АО "Российская венчурная компания". С 2019 года руководил департаментом стратегического развития ОСК.

В корпорацию Абдыкеров пришел, когда она напрямую подчинялась Минпромторгу, тогда ее возглавлял Алексей Рахманов. В августе 2023 года президент России Владимир Путин одобрил передачу ОСК в доверительное управление банку ВТБ на пять лет (отсчет "пятилетки" начался весной 2024 года).

Абдыкеров оставался в ОСК одним из немногих членов команды бывшего гендиректора корпорации Алексея Рахманова. Новое руководство корпорации, назначенное банком ВТБ, за полтора года убрало из управляющей компании значительную часть предыдущего управленческого состава. К весне 2024 года новое руководство ОСК поменяло директоров ключевых судостроительных заводов – "Адмиралтейских верфей", Балтийского завода, "Северной верфи", завода "Красного Сормово". В марте 2025 года экс-заместителя гендиректора ОСК по производственной деятельности Сергея Ляшенко (пришел в корпорацию при Рахманове) назначили гендиректором нижегородской верфи "Красное Сормово".