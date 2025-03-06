Сергей Ляшенко возглавил завод "Красное Сормово"

Генеральным директором судостроительного завода "Красное Сормово" (входит в ОСК) назначен Сергей Ляшенко, с января этого года занимавший должность исполнительного директора предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской верфи со ссылкой на решение совета директоров.

Напомним, что в конце января 2025 года совет директоров ПАО "Завод "Красное Сормово" назначил временно исполняющим обязанности генерального директора Бориса Петрова. Одновременно с этим решением Сергей Ляшенко получил должность исполнительного директора верфи. До этого он был заместителем гендиректора ОСК по производственной деятельности.

Судостроительный завод "Красное Сормово" Krsormovo.nnov.ru

Сергей Ляшенко избран на пост гендиректора завода "Красное Сормово" сроком на 3 года. Согласно официальной информации, полномочия Бориса Петрова прекращены досрочно по его инициативе.

Напомним, что топ-менеджмент завода "Красное Сормово" менялся несколько раз с момента перехода ОСК под управление банка ВТБ. До назначения Бориса Петрова, с июля 2024-го, пост гендиректора верфи занимал Станислав Кругляшов. Он стал третьим руководителем предприятия с начала года.

"Красное Сормово" – один из старейших российских судостроительных заводов, основанный в 1849 году. В советский период предприятие построило и модернизировало более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них – атомные. Сейчас завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям международных конвенций по надежности и безопасности.