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В США пересчитали российские атомные подлодки

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Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости.

TNI: Россия спустила на воду АПЛ «Пермь» с гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Россия спустила на воду атомную подводную лодку (АПЛ) «Пермь» проекта 885М (шифр «Ясень-М») с гиперзвуковой ракетой «Циркон». Об этом пишет американское издание The National Interest (TNI).

Издание пересчитало АПЛ, которыми располагает Россия. По данным TNI, вместе с «Пермью» российская сторона будет иметь шесть субмарин проектов 885 и 885М. Еще три таких АПЛ находятся в постройке.

«В отличие от подлодок советской постройки, "Ясени" и "Ясени-М" — многоцелевые: помимо задач по поиску и уничтожению, они также могут поражать морские и сухопутные цели крылатыми ракетами вертикального пуска», — говорится в публикации.

Ранее TNI заметило, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников.

В марте в материалах к поездке президента России Владимира Путина в Мурманск сообщалось, что АПЛ «Пермь» станет первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Пермь АПЛ
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
885 Ясень
ГЗЛА
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