ВСУ получили шведскую пушку разработки 1940-х годов

ВСУ получили зенитную пушку Bofors L70 разработки 1940-х годов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили шведские зенитные пушки Bofors L70, разработанные в 1940-е годы. Об этом сообщает «Российская газета».

Издание обратило внимание на снимок, демонстрирующий позицию орудия. Отмечается, что шведские установки передали Киеву Дания и Литва.

Автоматическую зенитную пушку L70 начали разрабатывать в конце Второй мировой войны, а в 1947 году были готовы первые образцы. Орудие калибра 40 миллиметров обеспечивает скорострельность до 240 выстрелов в минуту. Эффективная дальность стрельбы составляет 3000 метров.

Ранее появилось фото перемещаемого макета пусковой установки M902 зенитного ракетного комплекса Patriot («Патриот») производства США на Украине. Для буксировки макета используют седельный тягач КрАЗ-260В.

В апреле на вооружении ВСУ заметили трехосный грузовик Tatra T815 VVN с советской зенитной пушкой КС-19. Орудие калибра 100 миллиметров приняли на вооружение в 1948 году.