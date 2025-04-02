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ВСУ вооружили чешский грузовик пушкой времен Сталина

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Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»
Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На вооружении ВСУ заметили грузовик Tatra с пушкой KC-19 времен Сталина

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) установили на чешский грузовик Tatra зенитную пушку КС-19 времен советского лидера Иосифа Сталина. На соответствующие фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимке можно заметить трехосный грузовик Tatra T815 VVN с орудием в грузовом отсеке. Судя по фотографиям, импровизированную установку используют в роли самоходной гаубицы.

Тяжелую буксируемую зенитную установку КС-19 калибра 100 миллиметров разработали в 1947 году, а в 1948-м ее приняли на вооружение. Орудие предназначено для поражения высоколетящих целей. КС-19 может использовать осколочно-фугасные и бронебойные трассирующие снаряды. Максимальная дальность прямого выстрела составляет более 20 километров. Выпуск КС-19 прекратили в 1957 году.

В июле 2024 года стало известно, что ВСУ используют батальонные минометы БМ-37 образца 1937 года. Польша передала Украине партию советских минометов калибра 82 миллиметра.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Компании
Tatra
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