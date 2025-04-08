ВВС США получили первый разведывательно-ударный самолёт OA-1K Skyraider II

Корпорация L3Harris Technologies сообщила, что совместно с компанией Air Tractor 3 апреля 2025 года поставила Командованию специальных операций военно-воздушных сил США (U.S. Air Force Special Operations Command - AFSOC) первый разведывательно-ударный турбовинтовой самолёт OA-1K Skyraider II, из заказанных по контракту 2022 года. Официальная церемония передачи самолета состоялась на авиабазе ВВС США Херлберт Филд во Флориде, хотя сам самолёт, видимо, был поставлен туда еще в начале года.

Официальная фотография нового американского разведывательно-ударного турбовинтового самолёта L3Harris Technologies / Air Tractor OA-1K Skyraider II (с) ВВС США

Переданный самолет OA-1K войдет в состав 17-й эскадрильи специальных операций 492-го крыла специальных операций AFSOC, которая должна быть на постоянной основе развернута на авиабазе Уилл Роджерс ВВС Национальной гвардии Оклахомы (на Херлберт Филд дислоцировано управление 492-го крыла). 17-я эскадрилья должна являться учебной для подготовки личного состава самолётов OA-1K. Ранее в июне 2024 года 17-я эскадрилья уже получила в Херлберт Филд два опытных самолета ОА-1К в невооруженном исполнении для использования в качестве учебных. Поставки еще нескольких самолетов ОА-1К в 17-ю эскадрилью запланированы в этом году.

ОА-1К Skyraider II является официальным военным обозначением разработанного совместно L3Harris Technologies и Air Tractor разведывательно-ударного самолёта AT-802U Sky Warden, представляющего собой новую версию уже широко известного военного самолета Air Tractor AT-802U на основе сельскохозяйственного самолета AT-802. 27 февраля 2025 года ВВС США присвоили самолету официальное название Skyraider II в честь известного поршневого штурмовика Douglas А-1 Skyraider, состоявшего на вооружении в 1940-1960-е годы.

1 августа 2022 года Командование специальных операций США (United States Special Operations Command - USSOCOM) выбрало представленный совместно L3Harris и Air Tractor самолёт AT-802U Sky Warden для закупок для AFSOC в рамках своей программы Armed Overwatch. L3Harris как головной подрядчик получила рамочный контракт USSOCOM стоимостью 3 млрд долл на формально неопределенное заранее количество самолётов AT-802U Sky Warden (фактически, видимо, покрывающий закупку 75 планируемых изначально для приобретения машин), с завершением поставок в 2029 году, и в том числе твердый контракт на сумму 170 млн долл на поставку шести самолётов первой серии (Lot 1) - первый из которых теперь и поставлен AFSOC. Однако в настоящее время программа Armed Overwatch находится в неопределенности ввиду резких изменений как обстановки в мире, так и оборонной политики США. В 2023 году сообщалось, что планы закупки самолетов ОА-1К уже предварительно сокращены с 75 до 62 единиц, и, можно предположить, что фактическое количество приобретенных машин окажется еще меньшим.

Программа USSOCOM Armed Overwatch, объявленная в начале 2020 года, требовала закупки 75 самолетов для использования в "неконвенциональных" боевых действиях. Такой самолет, согласно требованиям, должен обеспечивать непосредственную поддержку с воздуха, точечные удары, "вооруженную разведку", разведку и наблюдение, координацию ударов и передовое авианаведение. При этом такой самолет должен обеспечивать поддержку в первую очередь небольших групп сил специальных операций, а не "массовых войск", и его применение возглагалось на AFSOC.

Хотя первоначально свое участие в конкурсе по программе Armed Overwatch заявили до 50 компаний с самыми разнообразными предложениями, однако в мае 2021 года USSOCOM отобрало пять претендентов, выдав представившим их компаниям контракты на общую сумму 19,1 млн долл на изготовление по одному прототипу-демонстратору. Это были предложения Leidos / Paramount USA / Vertex Aerospace Bronco II (на основе турбовинтового самолета AHRLAC южноафриканской группы Paramount), MAG Aerospace MC-208 Guardian (на основе самолета Cessna 208В Caravan), Beechcraft AT-6E Wolverine (вариант турбовинтового учебно-тренировочного самолета T-6 Texan II), Sierra Nevada Corporation MC-145B Wily Coyote (вариант польского двухдвигательного турбовинтового легкого транспортного самолета PZL М28) и турбовинтовой разведывательно-ударный самолёт L3Harris / Air Tractor AT-802U Sky Warden. В октябре 2021 года из финального этапа выбыли Bronco II и MC-208 Guardian, и в итоге в 2022 году был выбран AT-802U Sky Warden, получивший теперь официальное обозначение ОА-1К Skyraider II.

Самолет AT-802U Sky Warden был разработан L3Harris Technologies и Air Tractor специально для участия в программе Armed Overwatch и его демонстрационный прототип был представлен в мае 2021 года. L3Harris предоставляет для самолета оптико-электронное оборудование и системы связи и отвечает за общую интеграцию. Производство самолетов в серийной комплектации ведется на предприятии Air Tractor в Олни (штат Техас), после чего они дооборудуются бортовым оборудованием в производственном центре L3Harris в Талсе (штат Оклахома).

Сам по себе самолёт ОА-1К Skyraider II (AT-802U Sky Warden) является развитием достаточно длительной линии разведывательно-ударных и противоповстанческих самолетов на основе популярного турбовинтового сельскохозяйственного самолета АТ-802 компании Air Tractor. Первый образец противопостанческого самолета Air Tractor AT-802U (в исполнениях Block 1 и 2) был разработан в 2000-е годы Air Tractor в партнерстве с американской компанией Iomax, отвечавшей за создание комплекса вооружения и электронного оборудования. По ряду контрактов, заключенных с 2009 года, самолеты AT-802U поставлялись ОАЭ (38 cамолетов, позднее все они были переданы Эмиратами Египту, Иордании и силам ливийского фельдмаршала Хафтара).

Однако позднее Air Tractor и Iomax вступили в конфликт, и после 2013 года Iomax разработала собственный вариант разведывательно-ударного самолета Аrchangel Border Patrol Aircraft (BPA) Block 3 на основе близкого по типу турбовинтового самолета Thrush 710Р конкурирующего с Air Tractor производителя сельскохозяйственной авиации - компании Thrush Aircraft из Олбани (Джорджия), поставив 24 таких самолета (также обозначаемых как Thrush S2R-T660) для тех же ОАЭ. Также Iomax вела модернизацию эмиратских самолетов AT-802U Block 1/2 в вариант AT-802i Block 4.

В свою очередь, Air Tractor для продолжения реализации боевых вариантов АТ-802 обратилась к корпорации L-3 Communications (ныне L3Harris), которая разработала для данной машины собственный комплекс вооружения и электронных средств, с которым самолет был предложен на рынок как AT-802L Longsword. США планировали поставлять самолеты AT-802L по программам военной помощи дружественным режимам (в частности, их поставки планировались Кении и Йемену), но по политическим причинам это реализовано не было, и лишь четыре уже изготовленных для Йемена самолета AT-802L были в 2017 году в конечом счете переданы Иордании. Дальнейшим развитием AT-802L уже для USSOCOM и стал самолет AT-802U Sky Warden (ОА-1К Skyraider II), теперь закупаемый и ВВС США.

Официальные фотографии нового американского разведывательно-ударного турбовинтового самолёта L3Harris Technologies / Air Tractor OA-1K Skyraider II (с) ВВС США

Глава Командования специальных операций военно-воздушных сил США (U.S. Air Force Special Operations Command - AFSOC) генерал-лейтенант Майкл Конли в кабине первого полученного AFSOC разведывательно-ударного турбовинтового самолёта L3Harris Technologies / Air Tractor OA-1K Skyraider II во время церемонии на авиабазе Херлберт Филд (Флорида), 03.04.2025 (с) Natalie Fiorilli / ВВС США

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