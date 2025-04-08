ВВС США получили Skyraider на базе сельскохозяйственного самолета

Командование спецопераций ВВС США получило первый самолет OA-1K Skyraider II

Командование специальных операций военно-воздушных сил (ВВС) США (AFSOC) официально включило турбовинтовой самолет OA-1K Skyraider II, созданный на базе сельскохозяйственного самолета, в оперативный парк. Об этом сообщает Army Recognition.

Официальная церемония принятия на вооружение состоялась 3 апреля. Тогда же AFSOC получило первый самолет.

«Skyraider II предназначен для выполнения различных ключевых оперативных функций, включая непосредственную поддержку с воздуха, высокоточные удары и разведку», — говорится в материале.

Автор отметил, что упрощенная архитектура обслуживания Skydaider II позволит снизить нагрузку на логистику и стоимость летного часа. По его словам, турбовинтовой самолет станет связующим элементом между дронами и реактивными самолетами. Он обеспечит длительное нахождение в воздухе и оперативную поддержку наземных сил.

Самолет получил двигатель мощностью 1600 лошадиных сил, обеспечивающий максимальную скорость более 390 километров в час. Легкий штурмовик оснащен десятью точками подвески для бомб и ракет.

В марте издание The National Interest допустило, что создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем ВВС США.