Войти
Lenta.ru

Стало известно о последнем пилотируемом истребителе ВВС США

180
0
0
Изображение: U.S. Air Force / Reuters
Изображение: U.S. Air Force / Reuters.

TNI: F-47 может стать последним пилотируемым истребителем ВВС США

Создаваемый в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) компанией Boeing самолет F-47 может стать последним пилотируемым истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом пишет журнал The National Interest (TNI).

«Какую бы форму в конечном итоге ни принял F-47, этот самолет почти наверняка станет последним пилотируемым истребителем, когда-либо построенным для ВВС США. Конечно, ВВС, скорее всего, будут полагаться на пилотируемые полеты в течение десятилетий. Но тенденции очевидны: пилотируемые полеты, похоже, отходят на второй план, их заменяют управляемые компьютером самолеты. Истребитель седьмого поколения, когда бы он ни появился, вероятно, даже не будет иметь кабины», — рассказывает обозреватель Харрисон Касс.

Как стало известно автору, перспективный F-47 получит более продвинутые характеристики, чем истребители пятого поколения F-22 и F-35. В частности, новый самолет будет использовать передовые цифровые возможности: высокопроизводительные сети, искусственный интеллект, анализ данных, облачные вычисления и дистанционное управление. Также у истребителя будет сверхнизкая эффективная площадь рассеяния, делающая его практически незаметным для радаров, и экономный расход топлива.

Ранее журнал The Aviationist сообщил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп победителем на контракт на разработку истребителя шестого поколения в рамках программы NGAD для Военно-воздушных сил (ВВС) США объявил американскую аэрокосмическую компанию Boeing, работающую над самолетом F-47.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Компании
Boeing
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 01:57
  • 2
Военкор: после поражения Киева в СВО на Украине может начаться гражданская война
  • 25.03 01:34
  • 1
Трамп может многое предложить России даже без сделки по Украине (The New York Times, США)
  • 24.03 22:03
  • 15
Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО
  • 24.03 21:35
  • 0
Ответ на "Украинский кошмар c ATACMS только начинается (The National Interest, США)"
  • 24.03 20:56
  • 8193
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 16:46
  • 1
Ответ на "DE: Британия хочет независимости от США в применении ядерного оружия против РФ"
  • 24.03 16:26
  • 1
Иран получил российские высокоточные «Орсисы»
  • 24.03 15:13
  • 71
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 24.03 12:35
  • 0
Польский «миграционный мост» к соседним странам
  • 24.03 05:54
  • 0
Ответ на "В ожидании "фантастических новостей": к чему ведут переговоры США и Украины - Мнения ТАСС"
  • 24.03 04:57
  • 0
Ответ на "Эксперт Мойта: ВСУ истощены, поэтому России может быть невыгодно перемирие"
  • 24.03 04:40
  • 1
Удары Москвы по "миротворчеству" Франции и Британии приведут к развалу ЕС
  • 24.03 04:28
  • 0
Ответ на "NI: провал контрнаступления ВСУ летом 2023 года стал переломным"
  • 24.03 02:48
  • 0
Ответ на "Франция и Британия не намерены ограничиваться вводом на Украину только наземных сил, в планах также авиация и флот"
  • 24.03 02:39
  • 1
Уолтц: политика Байдена по Украине могла привести к третьей мировой войне