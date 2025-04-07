Минобороны показало боевых роботов в зоне СВО

Минобороны РФ показало боевых роботов в зоне СВО

Минобороны РФ показало возможности боевых роботизированных платформ, применяемых в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кадры размещены в Telegram-канале военного ведомства.

На видео видно, как находящиеся на полигоне роботы двигаются и стреляют. Поясняется, что машины на дистанционном управлении были разработаны в 1-ой отдельной гвардейской мотострелковой «Славянской» бригаде группировки войск «Центр» для поддержки пехоты при штурме позиций противника. Также платформы могут использоваться для подвоза провианта и боеприпасов либо для эвакуации раненых бойцов.

Ранее военкоры показали видео работы российского роботизированного комплекса «Тарик». На ролике видно, как наземный боевой дрон движется по простреливаемой местности, и устанавливает дымовую завесу.

В феврале сообщалось, что российские военные установили реактивную систему залпового огня (РСЗО) на наземный дрон на колесном шасси. На снятых с разведывательного коптера кадрах видно, как с дрона прямой наводкой запускаются реактивные снаряды по противнику в лесополосе. Применение беспилотной технологии позволило атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), не рискуя жизнями российских бойцов.