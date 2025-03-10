Войти
Lenta.ru

Показана работа российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО

607
0
+1
Робот «Тарик»
Робот «Тарик» поддерживает наступление штурмовых групп.
Источник изображения: resizer.mail.ru

Опубликованы кадры работы российского наземного дрона «Тарик» в зоне СВО

В сети появились кадры работы российского роботизированного комплекса «Тарик» в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео размещено в Telegram-канале «Военкоры русской весны».



На ролике видно, как наземный боевой дрон движется по простреливаемой местности, и устанавливает дымовую завесу. Поясняется, что так робот поддерживает наступление штурмовых групп Вооруженных сил (ВС) РФ на Южно-Донецком направлении.

В феврале сообщалось, что российские военные установили реактивную систему залпового огня (РСЗО) на наземный дрон на колесном шасси. На снятых с разведывательного коптера кадрах видно, как с дрона прямой наводкой запускаются реактивные снаряды по противнику в лесополосе. Применение беспилотной технологии позволило атаковать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), не рискуя жизнями российских бойцов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
РТК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.03 20:05
  • 7963
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.03 19:45
  • 518
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 10.03 15:53
  • 9
Макрон счел неприемлемым требование России демилитаризовать Украину
  • 10.03 13:57
  • 1
Франция объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи за счёт доходов от замороженных российских активов
  • 10.03 13:47
  • 2
В Польше планируют ввести всеобщую обязательную военную подготовку
  • 10.03 13:16
  • 1
Зарубежные заказчики проявляют интерес к уникальной российской снайперской винтовке ВКС
  • 10.03 13:07
  • 1
Без поддержки США оборона Европы рискует “схлопнуться” за несколько недел (Bloomberg, США)
  • 10.03 13:03
  • 1
«Отец всех мангалов»: в зоне СВО замечена самая защищённая «Мотолыга»
  • 10.03 12:49
  • 1
Леденящие душу фото. Военный корабль Путина проходит через Ла-Манш и готовится к атаке… под прицелом королевского фрегата (The Sun, Великобритания)
  • 10.03 12:19
  • 8601
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.03 10:29
  • 1
Трамп продолжает давить на Украину, а Путин, похоже, готов к перемирию (Bloomberg, США)
  • 10.03 10:12
  • 1
Россия призывает Великобританию не отправлять войска на Украину – грозное предупреждение для НАТО (Daily Express, Великобритания)
  • 10.03 09:51
  • 1
"Европе и Украине надо готовиться к худшему сценарию". Лукаш Адамски комментирует для Haqqin.az (Haqqin.az, Азербайджан)
  • 10.03 08:00
  • 3
Британский большой подводный дрон приступит к испытаниям в апреле
  • 10.03 02:36
  • 9
О готовности Зеленского/бандеровщины к миру.