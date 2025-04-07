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Американская компания арендовала землю на Андреяновских островах для постройки центрифуги

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Фото: Department of the Interior. U.S. Fish and Wildlife Service / Wikimedia
Фото: Department of the Interior. U.S. Fish and Wildlife Service / Wikimedia.

SpaceNews: Компания SpinLaunch арендовала землю для постройки центрифуги

Американская компания SpinLaunch подписала соглашение с корпорацией Aleut об аренде земли на острове Адак для строительства центрифуги для запуска спутников. Об этом сообщает издание SpaceNews.

На одном из Андреяновских островов Алеутского архипелага компания планирует построить систему для запуска космических аппаратов, включающую центрифугу диаметром 100 метров, которая будет использоваться для разгона ракеты. Оценка окружающей среды для постройки объекта займет не менее года, еще три года потребуется для строительства центрифуги и инфраструктуры под нее.

«Адак обладает уникальным сочетанием характеристик, которые делают его очень привлекательным потенциальным местом запуска», — заявил генеральный директор SpinLaunch Дэвид Ренн.

Также издание сообщило, что компания объявила о планах запуска группировки из 282 низкоорбитальных спутников Meridian Space для предоставления услуг широкополосного доступа в интернет.

В ноябре 2021-го SpinLaunch сообщила, что использовала центрифугу для запуска в верхние слои атмосферы прототипа ступени суборбитальной ракеты.

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