Войти
Lenta.ru

В США испытали центрифугу для запуска спутников

614
0
+1
Ракета SpinLaunch
Ракета SpinLaunch.
Источник изображения: techcrunch

Американская компания SpinLaunch успешно использовала центрифугу для запуска в верхние слои атмосферы прототипа ступени суборбитальной ракеты. Соответствующий ролик с испытаниями показан на YouTube.



В ходе теста запущенный центрифугой снаряд достиг высоты в несколько километров. Испытания прошли 22 октября с космопорта Америка в штате Нью-Мексико. О них в компании сообщили 10 ноября.

В дальнейшем в SpinLaunch планируют провести испытания снаряда с ракетным двигателем, предназначенным для выведения спутника на околоземную орбиту. Ожидается, что до высоты около 60 километров система, запущенная центрифугой, будет двигаться по инерции, после чего включится силовая установка. В перспективе в компании планируют отказаться от использования ракетного ускорителя для выведения космических аппаратов, используя исключительно центробежную силу. Таким образом планируется запускать спутники массой около 180 килограммов.

В феврале 2018 года издание TechCrunch сообщало, что стоимость выведения малых спутников при помощи катапульты не превысит 500 тысяч долларов.

SpinLaunch основал в 2014 году Джонатан Яни, тогда же продавший производителя беспилотников Titan Aerospace интернет-гиганту Google.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Проекты
БПЛА
ИТ
Похожие новости
12.11.2021
Грядущие битвы кораблей-роботов
21.09.2020
В США имитировали ракетные атаки не только на РФ, но и на Америку
17.08.2020
Легенда прикрытия. Зачем США создают еще одну структуру по изучению НЛО?
21.02.2013
Самая дорогая система вооружений ("Time", США)
13.09.2012
Глобальный Eurocopter
04.05.2012
Стратегические цели «Чимичанги»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.11 15:52
  • 209
Болгария откажется от российского обслуживания МиГ-29
  • 12.11 15:28
  • 3
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 12.11 14:35
  • 26
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 12.11 12:37
  • 1072
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 12.11 12:31
  • 1
Загоризонтный фронт страны. Началась подготовка к стратегическим комплексным учениям «Восток-2022»
  • 12.11 12:25
  • 1
NI: Модернизация сделает "Антеи" грозным оружием
  • 12.11 12:19
  • 3
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 12.11 12:12
  • 1
Пустынный "Вампир": РПГ-29 принят на вооружение армии Алжира
  • 12.11 12:11
  • 32
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 12.11 12:06
  • 1
ЦВО усилен дивизионом С-300 и модернизированным дальним перехватчиком МиГ-31БМ
  • 12.11 11:45
  • 2
NI: Плохие новости - "Терминатор" поступает на вооружение
  • 12.11 10:51
  • 1
Научный центр Сухопутных войск России изобрел электрический купол для защиты от дронов
  • 12.11 08:08
  • 1
Парламент Казахстана ратифицировал протокол к соглашению о создании комплекса "Байтерек"
  • 12.11 08:04
  • 1
Летчики палубных МиГ-29 завершили подготовку на комплексе НИТКА в Крыму
  • 12.11 07:49
  • 1
На МКС пропали шестигранные насадки