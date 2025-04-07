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Российский летчик показал опасное сближение с F-35

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Источник изображения: topwar.ru

Летчик ВКС России показал опасное сближение с истребителем F-35

Летчик Воздушно-космических сил (ВКС) России показал опасное сближение с американским истребителем пятого поколения F-35. Ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.



«Надо понимать, что практически любое такое сближение может закончиться соприкосновением бортов, которое на таких скоростях практически гарантированно закончится катапультированием», — говорится в подписи к видео.

По данным Fighterbomber, опасное сближение произошло «где-то в районе Аляски».

Ранее Минобороны России сообщило, что российские ракетоносцы Т-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-35
СПМ-3 Медведь
Т-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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