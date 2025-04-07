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Российские «Медведи» выполнили полеты на Дальнем Востоке

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Фото: MOD Russia / Globallookpress.com
Фото: MOD Russia / Globallookpress.com.

МО РФ: Ракетоносцы Т-95МС выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке

Российские ракетоносцы Т-95МС (по кодификации НАТО: Bear-H — «Медведь») выполнили продолжительные полеты на Дальнем Востоке. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

«В Амурской области, в авиационном соединении дальней авиации, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС отработали плановые полеты в дневное и ночное время. Продолжительность полета каждого из экипажей составила не менее восьми часов», — говорится в сообщении.

В ходе выполнения полетных заданий экипаж отработал технику пилотирования, воздушную навигацию и условное применение крылатых ракет.

Специалисты инженерно-авиационной службы выполнили задачи по подготовке самолетов к повторному вылету.

В марте американское издание The National Interest писало, что стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95, которые способны нести ядерное оружие, стали ночным кошмаром для стран НАТО. Самолеты вооружают современными крылатыми ракетами Х-101 и Х-555.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Т-95
Ту-95
Х-101
Х-555
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Ядерный щит
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