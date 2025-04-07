США пока добились лишь ограниченных успехов в уничтожении арсенала хуситов - СМИ

Митинг сторонников хуситов против авиаударов по Йемену под руководством США и в поддержку палестинцев в секторе Газа.

Вашингтон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Военные США нанесли лишь умеренный урон боевому потенциалу йеменских мятежников-хуситов, сообщает в пятницу The New York Times (NYT) со ссылкой на ряд источников.

"По словам помощников конгрессменов (...) на закрытых брифингах, прошедших за последние дни, сотрудники Пентагона признали, что наблюдается только частичный успех в ликвидации обширного, в основном находящегося под землей арсенала хуситов - ракет, беспилотников, пусковых установок", - пишет издание.

Однако официальные лица, которых ознакомили с конфиденциальными данными об ущербе хуситам, признали, что теперь бомбардировки США гораздо более масштабные, чем было при предыдущем президенте Джо Байдене, и чем то, какие сводки по ним дает Пентагон.

Ряд источников уточнил, что хуситы, тем не менее, успели укрепить многие из своих бункеров и других объектов, и не дали США лишить их возможности продолжать атаки по целям в Красном море.

Как отмечает издание, за три недели военные США истратили боеприпасов на $200 млн; к этому стоит прибавить затраты на переброску в регион двух авианосцев, дополнительных бомбардировщиков B-2 и истребителей, развертывание зенитных ракетных комплексов Patriot и систем ПРО THAAD на Ближнем Востоке.

К следующей неделе затраты на операцию могут возрасти до $1 млрд, и Белый дом может вскоре запросить дополнительные средства у конгресса. Операция продлится, вероятно, шесть месяцев, пишет NYT.

По данным издания, военные уже потратили столько высокоточных боеприпасов, особенно дальнего радиуса действия, что некоторые в Пентагоне уже высказывают опасения в отношении состояния всех арсеналов ВМС США и влияния на потенциальный военный кризис вокруг Тайваня.

Однако позднее неназванный служащий Пентагона дал NYT иную оценку ситуации. Он заверил, что авиаудары принесли весомые результаты, нарушили связь между руководителями хуситов, сделали неэффективными ответные удары мятежников, в том числе сократили пуски баллистических ракет по Израилю, и заложили основу для следующих фаз операции. Собеседник не уточнил, на какие дальнейшие действия могут пойти военные США.

Он опроверг данные, будто сотрудники Пентагона говорили работникам конгресса, что операция может продлиться полгода; согласно его утверждениям, сроки кампании вообще не обсуждались.

NYT отмечает, что Белый дом не объяснял, почему он верит в успешность нынешней кампании хуситов тогда, как авиаудары при Байдене в основном не смогли положить конец атакам хуситов.