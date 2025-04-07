Защитный строй: борьбу с какими угрозами отработали на «Индра Нэви – 2025»

Российские и индийские моряки тренировались в отражении комбинированных атак

В Бенгальском заливе завершились российско-индийские военно-морские маневры «Индра Нэви – 2025». Особый упор в ходе них был сделан на противодействие современным угрозам — безэкипажным катерам и беспилотникам. Бороться с ними моряки учились в светлое и темное время суток. Учения дают российским экипажам важные практические навыки, а кроме того, демонстрируют присутствие России в Мировом океане, считают эксперты.

Что отрабатывали на учениях «Индра Нэви – 2025»

Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Индии завершили выполнение задач в акватории Бенгальского залива в рамках совместного военно-морского учения «Индра Нэви – 2025», сообщили в Минобороны.

С российской стороны в маневрах участвовал отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», а также среднего морского танкера «Печенга». Индию представляли эсминец «Рана» и корвет «Кутар».

В ходе учения экипажи двух стран отработали тактическое маневрирование в составе совместных строев, борьбу с беспилотниками и безэкипажными катерами, а также провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Кроме того, моряки выполнили задачи по конвоированию судна и пополнению запасов на ходу от танкера «Печенга».

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Задействованы были также палубные вертолеты морской авиации. Российский Ка-27М совершил посадку на эсминец «Рана», а индийский «Четак» — на палубу российского корвета.

Основной упор был сделан на борьбу с безэкипажными катерами и БПЛА в светлое и темное время суток с использованием корабельной артиллерии, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия корабельных подразделений антитеррора.

Отработав учебно-боевые задачи, корабли вернулись в порт Ченнаи для подведения итогов учения.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Командир отряда кораблей ТОФ капитан первого ранга Алексей Анциферов отметил, что моряки отработали отражение современных угроз на море, включая атаки беспилотников.

«Основная особенность этого учения заключается в том, что его замысел отражает современные реалии, то есть угрозы, которые сегодня можно ожидать на море. Это прежде всего отражение комбинированных атак», — сказал он ТАСС. Анциферов отметил, что в ходе маневров «имитировалось отражение противокорабельных ракет вместе с атакой безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов».

По его словам, всё прошло по плану, все элементы были выполнены в полном объеме. Командир высоко оценил взаимодействие с индийской стороной. «Все друг друга понимали, и по ходу учения даже вносились изменения, которые принимались индийской стороной в полном объеме. Некоторые элементы удалось дополнить уже в ходе маневров в море», — рассказал Анциферов.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

— Такие маневры учат нас взаимодействовать с дружественными флотами. Мы их регулярно проводим. Моряки тренируются спасать терпящих бедствие на море, находить подводные лодки, отражать воздушное нападение, бороться с пиратами, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

Борьба с безэкипажными катерами особо актуальная задача для экипажей, отметил эксперт.

— Мы это делаем в Черном море регулярно, — добавил он. — Надо уметь поражать такие катера, чтобы предотвращать удары по кораблям и портам. Украина много раз пыталась атаковать Севастополь, Керчь, Крымский мост, наши корабли и суда безэкипажными катерами. К тому же их движение корректировали тяжелые американские беспилотники.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Российские моряки получают хорошие практические навыки в ходе маневров, рассказал «Известиям» военный эксперт контр-адмирал Михаил Чекмасов.

— Сам поход для кораблей класса корвет — достаточно непростое занятие, — пояснил он. — Эти корабли предназначены для выполнения задач в ближней морской зоне, а в данном случае они оказались в океанской зоне. Корветы уже не первый год показывают хорошие возможности для действий в удаленных районах Мирового океана. Корабли новые, технически хорошо подготовленные, поэтому их направляют для участия в подобных учениях.

Такого рода мероприятия, кроме того, являются демонстрацией флага России и показывают, что она присутствует в Мировом океане, добавил эксперт.

— Это плановые учения, которые проводятся в индийском регионе с военно-морскими силами Индии и других стран. Мы традиционно взаимодействуем с Индией по вопросам военно-морского сотрудничества. Раньше индийцы покупали у нас подводные лодки и надводные корабли, — отметил Михаил Чекмасов.

Серия учений

Отряд кораблей ТОФ, в который входят корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и танкер «Печенга», в феврале принял участие в маневрах в Индонезии. В них были задействованы также представители США, Китая, Японии, Франции, Индии, Великобритании и других стран. Основные события происходили в акватории пролива Бадунг и на острове Бали. Главной целью заявлялось повышение оперативной совместимости между военно-морскими силами разных стран в области ликвидации последствий стихийных бедствий и других гуманитарных операций.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В начале марта в северной части Индийского океана прошли учения «Морской пояс безопасности – 2025», в которых вместе с отрядом ТОФ приняли участие корабли Ирана и Китая. Экипажи отработали задачи по освобождению захваченных судов, по поиску и спасению на море, провели артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. С китайской стороны в учении были задействованы два боевых корабля и одно судно комплексного снабжения, а Иран выставил 16 боевых кораблей и катеров, два судна обеспечения и два вертолета.

В середине марта прошли совместные маневры отряда Тихоокеанского флота с ВМС Пакистана в формате PASSEX (passing exercise, тренировка по прохождению). Это стандарт военно-морских маневров между двумя флотами, в ходе которых проверяется связь и взаимодействие между ними в военной обстановке или при оказании гуманитарной помощи.

Роман Крецул