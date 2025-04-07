Спецназ Франции: состав и оснащение. Часть I.

В современном быстро меняющемся технологическом ландшафте вооружения и иное оборудование переживают стремительные улучшения. Французские силы специального назначения (СпН, далее – также спецназ Франции) ежегодно оценивают новое оснащение с целью его адаптации для новых оперативных концепций.

Спецназ Франции состоят из Командования специальных операций (Commandement des Opérations Spéciales,COS) и подразделений сухопутных сил, ВВС и ВМС. Командование специальных операций СВ (Commandement des Actions Spéciales Terre,CAST) является особым командованием армии, включающим три полка, командные и вспомогательные элементы с общей численностью в 2500 военнослужащих и авиационным парком в 45 вертолетов.

Силы СпН ВМС (Commandos Marine) имеют семь специализированных команд, включая две команды поддержки специальных операций и 700 операторов. Бригада СпН ВВС (Air Force Special Forces Brigade, BFSA) имеет в своем составе 10-м и 30-м парашютно-десантные отряды (CPA), 3/61-ю военно-транспортную эскадрилью «Пуату» (Poitou) и 1/67-ю вертолетную эскадрилью «Пиренеи» (Pyrénées).

Ключевое событие для французского сообщества сил СпН – SOFINS 2025 года – призвано решать следующие задачи: повышение эффективности операторов и их оборудования, расширение диапазона возможностей и сокращение времени, проведенного в поле. Приведенный в статье обзор текущего оснащения спецназа Франции представлен в соответствии с этими ключевыми идеями.

Вооружение и экипировка спецназа Франции

Расширение возможностей сил СпН подразумевает использование разнообразного оборудования для улучшения их производительности. «Закон о военных программах на 2024–2030 годы» (LPM 2024-2030), принятый парламентом Франции в июле 2023 года, включает положения об оснащении спецподразделений ВС страны новыми возможностями, адаптированными к их разнообразным миссиям в различных средах и позволяющими осуществлять операции в сложных оперативных условиях.

Штурмовая винтовка HK416A5

Специалисты по действиям, агентурной разведке и борьбе с терроризмом используют стандартизированные оружие, такое как штурмовая винтовка HK416A5 и пистолет Glock 17, оснащенные оптикой, лазерными целеуказателями и глушителями. Некоторые (например, горные коммандос и парашютисты) также используют штурмовую винтовку SIG MCX VIRTUS, в то время как штурмовая винтовка SIG SG 553 используется боевыми пловцами.

Штурмовая винтовка SIG SG 553

Экипажи вертолетов имеют личное оружие самообороны HK MP7A1 (PDW), а стрелки используют винтовки HK417, которые ранее были закуплены для операций в Афганистане.

Что касается снайперских винтовок, то спецподразделения ВВС используют винтовки Sako TRG-42 калибра .338 Lapua Magnum (8,6×70 мм) и недавно Cadex CDX-40 SHDW калибра .408 Chey Tac (10,4 × 77 мм), в то время как коммандос ВМС используют винтовки Barrett M107A1 калибра .50 BMG (12,7×99 мм).

Спецподразделения оснащены различными пулеметами, включая FN Evolys, а на транспортных средствах, лодках и вертолетах теперь установлены 7,62 мм многоствольные пулеметы Dillon Aero M134D. 1-й парашютный полк ВМС (1er RPIMa) и 13-й парашютно-драгунский полк (13e RDP), боевые группы, также используют автоматические гранатометы, такие как HK GMG.

Пулемет Dillon Aero M134D

Для поражения бронетехники и транспортных средств противника операторы используют компактные одноразовые гранатометы Saab AT4CS и Nammo M72 LAW. Армейские специальные подразделения с 2018 года также используют противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) Akeron MP. В этом контексте возможность запуска ПТУР Akeron MP с машины спецназа является реальным оперативным преимуществом, поскольку ракета может быть запущена, а затем переключиться в режим «выстрелил – забыл», что позволит команде покинуть территорию.

Минометы также являются частью их оборудования, включая 60-мм минометы австрийской компании Hirtenberger Defence Systems и планы по приобретению минометной платформы Alakran у испанской компании Milanion NTGS.

Камуфляж BME спецназа Франции

Подразделения спецназа Франции должны получить новый многосредный камуфляж (Bariolage Multi-Environment,BME). Этот новый разработанный рисунок заменит существующие камуфляжные рисунки для пустыни и Центральной Европы. Это изменение внедряется, несмотря на широкое использование мультикама. По словам его разработчиков, BME снижает визуальную видимость бойца, увеличивая время его обнаружения на 25%.

Планируется, что, начиная с марта 2025 года, вслед за армией свою форму получат 700 военнослужащих СпН ВМС, а личный состав ВВС и космических сил – с небольшой задержкой. Спецназ сухопутных сил использует высокоуниверсальный бронежилет G3P. Это оборудование полностью модульное и легкое, разработанное для установки пластин, обеспечивающих защиту от бронебойных пуль.

Обновление авиационных возможностей

В мае 2022 года ВВС Франции сняли с вооружения последний самолет C-160 Transall, который в 2019 году прошел модернизацию для использования возможностей боевого управления, разведки, обнаружения целей (C4ISTAR) и передачи данных (Link 16). В настоящее время эскадрилья ET 3/61 «Пуату» использует военно-транспортный самолет Airbus A400M, с 2021 года сертифицированный для посадки на любой местности. Самолет также оснащен оборудованием Link 16, что позволяет интегрировать его в воздушные операции.

Военно-воздушный экспертный центр (CEAM) совместно с промышленностью работает над РЛС слежения на сверхмалых высотах, а также над десантируемой жестко-надувной лодкой (RIB) ZH-930, известной как ECUME, для сил СпН ВМС. Подразделение эксплуатирует два военно-транспортных самолета C-130H «Геркулес» и два самолета DH-6 Twin Otter.

Недавно отремонтированные самолеты C-130 оснащены оптоэлектронной системой MX-20, новыми системами связи и системой дистанционно управляемого видеоприема (ROVER) для связи с Объединенным диспетчером непосредственной авиационной поддержки (Joint Terminal Attack Controller, JTAC). Предусмотрена возможность вооружения самолета С-130 управляемыми авиабомбами семейства Armement Air-Sol Modulaire (AASM), которые могут устанавливаться под крылом вместо дополнительных топливных баков.

Самолет С-130 «Геркулес» с бомбами AASM

Командование специальных операций также работает с истребителями ВВС, БПЛА MQ-9 Reaper, а также легким самолетом наблюдения и разведки (Avion Léger de Surveillance et de Reconnaissance,ALSR).

4-й вертолетный полк СпН (4e RHFS), базирующийся на юге Франции, состоит из семи эскадрилий специальных операций и отдельного подразделения, базирующегося в Виллакубле недалеко от Парижа. Авиационный парк включает 10 вертолетов нового поколения AS 532 Cougar, 10 машин SA 342 Gazelle и восемь вертолетов EC665 Tiger (см также). Кроме того, МВД Франции для быстрого перемещения по стране использует семь SA 330 Puma.

Ситуация с планом оснащения меняется. Французские ВВС по заказу получат весь парк из 19 вертолетов H225M Caracal, в то время как 4e RHFS получит все 18 вертолетов NH90 Standard 2. Эти новые вертолеты, основанные на варианте NH90 TTH, будут иметь вместимость от 14 до 20 пассажиров, систему распределенной апертуры (DAS) и цифровой дисплей нашлемного прицела нового поколения (HMSD-DD).

Вертолет NH90 Standard 2 спецназа Франции

Летательный аппарат оснащен оптоэлектронным прицелом Safran Euroflir 410, новым генератором цифровых карт, установкой третьего члена экипажа и новыми увеличенными раздвижными задними окнами, способными вмещать пулеметы MAG58. Летные испытания прототипа начались в июне 2024 года, а ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

Подразделение также получит 11 вертолетов H160M Guépard в рамках программы единого легкого вертолета (Hélicoptère Interarmées Léger). Программа объединяет специальное оборудование, такое как системы связи, и комплекты для специализации вертолета. Этот подход уже использовался на NH90.

Продолжение следует…

По материалам журнала European Security & Defence