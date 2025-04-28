Спецназ Франции: состав и оснащение. Заключение.

Как уже отмечалось ранее (часть I) силы специального назначения (СпН) ВС Франции (далее – также спецназ Франции) ежегодно оценивают новое оснащение для его адаптации для новых оперативных концепций.

Морские операции спецназа Франции

Увеличение бюджета ВС Франции позволило модернизировать оборудование для действий под водой. В настоящее время на вооружении находится транспортное средство для доставки боевых пловцов PSM3G. Оно может применяться с атомных подводных лодок проекта «Сюффрен» (Suffren).

Оборудование размещается в композитном обтекателе, что позволяет поддержмвать гидродинамику и скрытность подводной лодки. Изделие также может транспортироваться по воздуху самолетом C-130 «Геркулес», что гарантирует его применение в удаленных оперативных зонах с минимальными остановками в порту или непосредственно в море. Кроме того, заказан третий учебный модуль, а также два укрытия на сухой палубе (DDS).

Лодка с жестким корпусом ECUME во время учений спецназа Франции

Для морских операций подразделения СпН ВМС используют также надувные лодки с жестким корпусом ZH-930 ECUME (длиной 9,35 м), оснащенные автономной навигационной системой NAZDAC от Safran и перевозящие 12 коммандос, и судно Etraco (длиной 7,33 м), перевозящий 14 операторов. Армейские силы СпН используют Squale RIB9.4 WJ, построенные на верфях UFAST. Для внутренних вод задействуется быстроходное речное судно Styx.

Быстроходное судно Etraco

Наземные транспортные средства

Согласно взглядам французских военных экспертов, силы СпН должны сохранять свое преимущество над обычными силами и специализированными подразделениями, которые обладают все более продвинутыми ресурсами. К последним в ВС Франции относят парашютные и горные коммандос-группы (GCP и GCM) и группу поддержки десантных операций 9-й бронекавалерийской бригады марин Сухопутных войск (9eBIMa).

В этой связи, в дополнение к уже упомянутым воздушным транспортным средствам, ведется развитие средств наземной мобильности. Находящиеся в эксплуатации автомобили Land Rover и Mercedes G-класса постепенно выводятся из эксплуатации, а новое поколение транспортных средств находится в процессе внедрения.

В настоящее время после задержек и технических проблем ВС Франции производятся поставки в рамках программ (PLFS/VLFS) Poids Lourd des Forces Spéciales (PLFS, или «тяжёлый автомобиль для спецназ») и Véhicule Léger Forces Spéciales (VLFS, или «легкий автомобиль для спецназа»). Окончательное распределение будет состоять из 151 автомобиля PLFS и 206 автомобилей VLFS. Эти цифры были скорректированы в связи с закупкой дополнительных автомобилей за пределами первоначальной программы.

Автомобиль повышенной проходимости VOS-APP на шасси Toyota 6×6

По состоянию на март 2025 года Командование специальных операций приобрело 45 автомобилей VOS-APP 6×6 французского производства от Technamm на базе Toyota Land Cruiser AZJ 79, а также около 20 автомобилей Masstech Commando для BFSA. Кроме того, компания Technamm также поставит около 10 бронированных VOS-MED, разработанных на базе Masstech T6 (VOS-APP), для медицинской эвакуации.

Спецназ Франции вскоре также получит бронемашины «Сервал» (Serval), модифицированные Техническим отделом французской армии (STAT), в двух вариантах на основе пехотной и командно-штабной версий «Сервала». Модификации включают добавление ручных радиостанций AN/PRC-152 и RF-9820, а также портативной сетевой радиостанции AN/PRC-117. Версия КШМ будет оснащена терминалом спутниковой связи (SOTM) и системой Delta Suite C2.

Бронеавтомобиль «Сервал»

В качестве легкого вездехода 1-й парашютный полк морской пехоты использует Polaris MRZR, а некоторые планируют включить в свой состав мобильную минометную систему Alkaran. Подразделения также используют квадроциклы, такие как Polaris Sportsman MV850 и MV700. Первые единицы были поставлены в конце 2022 года.

Наряду с этим, 60 легких транспортных средств «Фардир» (Fardier) и 34 прицепа планируется использовать для поддержки медицинской эвакуации, логистических миссий и перевозки 120-мм минометов. Эти транспортные средства имеют максимальную скорость 60 км/ч и могут транспортироваться самолетом/вертолетом, а также десантироваться с воздуха.

Легкий автомобиль «Фардир» со 120-мм минометом

Несмотря на стандартизацию транспортных средств, все еще существуют небольшие парки, приобретенные в соответствии с их конкретными требованиями. Сухопутные силы СпН также оценили сверхлегкую тактическую платформу Haulotte (HUTP), производимую французской компанией Haulotte. Оснащенная дизельным двигателем мощностью 160 л. с. и пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, она может перевозить полезную нагрузку 1,2 тонны, развивать максимальную скорость 150 км/ч и иметь запас хода не менее 1000 км. Кроме того, электрические мотоциклы и горные велосипеды уже несколько лет испытываются французскими SF, например, электрический мотоцикл LMX 161.

Средства ведения разведки

Стандартным оборудованием для операторов СпН являются бинокли ночного видения являются. Широко используемая модель – Thales Bonie HP NVG. Требования Командования специальных операций были доведены до сведения разработчиков Thales в 2014 году, что привело к развертыванию в подразделениях в июле 2015 года и серийному производству в 2018 году. Некоторые оперативные группы используют четырехтрубные очки L3 GPNVG, в то время как бинокли Thales Sophie и Safran JIM LR используются для дальнего наблюдения.

Наряду с вышеизложенным Командования специальных операций использует небольшие беспилотники для обеспечения своевременного наблюдения, такие как Teledyne FLIR Black Hornet и AeroVironment Puma 3 AE. 61-й артиллерийский полк (61e RA) Сухопутных войск Франции также может обеспечить ночное наблюдение с помощью беспилотников.

Что касается барражирующих боеприпасов (ББ), французские спецназовцы используют модель AeroVironment Switchblade 300, заказанную в 2023 году, и ожидают французскую продукцию, которая в настоящее время находится в разработке: ББ на базе UX11 компании Delair и разрабатываемый компаниями Fly-R и MBDA ББ контейнернго типа R2-120 Raijin.

По заявлениям французских источников, эпоха асимметричной войны против террористических группировок в Сахеле закончилась, по крайней мере временно, и французские силы СпН достигли весьма значительных результатов в этой миссии. Однако, как никогда ранее, специальные операции требуют осторожности и огневой мощи. Теперь, как заявляется, спецназ Франции готовится к более сложному потенциальному сценарию на Украине. Такие учения как «Горгона» и недавние (январь 2025 года) «Персей», адаптируются к этой новой ситуации и фокусируются на ранее маргинализированном аспекте – безопасности и защите информационных систем.

По материалам журнала European Security & Defence