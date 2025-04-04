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Названо способное изменить ход СВО оружие

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Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости.

Генерал Липовой: Создание Россией лазерного оружия способно изменить ход СВО

Создание РФ лазерного оружия способно изменить ход специальной военной операции (СВО), заявил порталу NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Военный назвал российскую разработку основанной на новых физических принципах и превосходящей западные аналоги. По его оценке, лазер относится к разработкам, которые «могут принципиально изменить ход ведения боевых действий и уничтожить не только рои дронов, но еще и ракеты, и самолеты, и все, что может подняться в воздух или оказаться на воде».

В марте ТАСС сообщил, что в ходе Всероссийской конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем» в Санкт-Петербурге был показан прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотников.

В том же месяце министр обороны Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, где ознакомился с проводимыми там исследованиями.

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