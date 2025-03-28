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В России впервые показали лазерное антидроновое ружье

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Фото: Екатерина Адамова /  ТАСС
Фото: Екатерина Адамова /  ТАСС.

Прототип лазерного антидронового ружья впервые показали в России

Прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотников, показали в ходе Всероссийской конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем» в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«По нашим данным, в настоящее время в России аналогичные изделия находятся в стадии разработки и в зоне СВО не применяются. Мы впервые представили прототип лазерного ружья, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов. Изделие создано для противодействия FPV-дронам и работает на дистанции до 500 метров», — сказал представитель компании-разработчика.

Он отметил, что антидроновое ружье поражает цель физическим воздействием. Изделие работает на основе технологии сфокусированного иттербиевого лазерного излучения. Луч лазера может разрушить корпус, пропеллеры, моторы, батареи и другие важные узлы дрона.

Разработчик добавил, что прототип ружья входит в проект «Посох», направленный на создание системы защиты от дронов на основе сфокусированного лазерного излучения.

В феврале первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил, что в России работают над лазерным комплексом, который будут использовать на зенитных ракетно-пушечных комплексах «Панцирь».

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
БПЛА
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