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В США рассказали о «танковом провале» времен холодной войны

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Фото: Suit / Wikimedia
Фото: Suit / Wikimedia.

19FortyFive: Провальный танк MBT-70 повлиял на современную бронетехнику США

Программа создания нового танка MBT-70, над которой США и Германия работали во время холодной войны, оказалась провалом, но смогла повлиять на современную бронетехнику. О возможностях опытной машины рассказали в публикации 19FortyFive.

Проект «основного боевого танка для 1970-х» стартовал во второй половине 1960-х годов. Конструкторы планировали создать машину для замены американского M60, которая сможет превзойти советский танк Т-64.

Машина получила ряд инноваций, включая автомат заряжания, дистанционно управляемую автоматическую пушку калибра 20 миллиметров и гидропневматическую подвеску, которая позволяла менять дорожный просвет. Также MBT-70 получил нестандартную компоновку с размещением всего экипажа в башне.

Невзирая на ряд преимуществ, от машины отказались в пользу более традиционных конструкций. Вашингтон начал прорабатывать проекты, которые привели к созданию Abrams, а Берлин начал разработку Leopard 2. «Несмотря на то что MBT-70 был отменен из-за сложности, высокой стоимости, слабой брони и проблем с логистикой, инновации в нем оказали глубокое влияние на будущие проекты бронированных машин», — говорится в материале.

Автор отметил, что в современной бронетехнике активно используют дистанционно управляемые боевые модули и гидропневматическую подвеску, которые внедрили на MBT-70.

В марте издание 19FortyFive писало, что американские танки M1 Abrams, которые США передали Киеву, находятся в уязвимом положении, поскольку Вооруженные силы России обладают современными противотанковыми средствами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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