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В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ

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Фото: Octav Ganea / Reuters
Фото: Octav Ganea / Reuters.

19FortyFive: Переданные Киеву танки Abrams находятся в уязвимом положении

Американские танки M1 Abrams, которые США передали Киеву, находятся в уязвимом положении, поскольку Вооруженные силы России обладают современными противотанковыми средствами. Применение «Абрамсов» Вооруженными силами Украины (ВСУ) оценило американское издание 19FortyFive.

Отмечается, что в прошлых конфликтах «Абрамсы» применяли в условиях технологического превосходства. Кроме того, бронетанковые соединения поддерживала пехота, артиллерия и авиация. Однако в зоне СВО американские танки действуют в других условиях.

«Впервые Abrams столкнулся с противником, обладающим современными средствами противовоздушной обороны и противотанковыми средствами. Более того, без надежной поддержки с воздуха и артиллерии танк оказался в более уязвимом положении, чем когда-либо», — рассказывает автор.

Он подчеркнул, что в таких условиях Abrams стал легкой добычей для противотанковых расчетов Вооруженных сил России, которые изучили слабые места машины.

В феврале военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что фронтовые модификации переданных Киеву Abrams указывают на исчерпанный потенциал машины. По его словам, базовая версия танка недостаточно защищена от дронов и противотанковых ракет.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M1 Abrams
Компании
Минoбороны РФ
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