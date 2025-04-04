Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой

Компания Rafael испытала антидроновый комплекс Typhoon 30 с пушкой Bushmaster

Израильская компания Rafael провела успешные испытания усовершенствованного антидронового комплекса Typhoon 30 с американской пушкой Bushmaster. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что стрельбовые испытания, которые провели в феврале, подтвердили эффективность системы при поражении беспилотников. Typhoon 30 обнаруживал, отслеживал и поражал дроны на различных дистанциях.

В ходе испытаний элементы комплекса разместили на модульной платформе. Это позволяет оперативно устанавливать систему на различные носители, включая суда, бронетехнику и укрепления.

В основе Typhoon 30 лежит автоматическая пушка Bushmaster II калибра 30 миллиметров, которая может вести огонь снарядами с программируемым взрывателем. Скорострельность орудия составляет 200 выстрелов в минуту. Также Typhoon оснащен оптоэлектронной системой с дневными и ночными камерами и радиолокационным комплексом RADA MHR RPS-42.

Ранее в апреле стало известно, что российские специалисты разработали модульную систему радиоэлектронной борьбы «Рубин» для защиты пехоты и транспортных средств от дронов. Комплекс поддерживает оперативное переключение рабочих частот.