Войти
Lenta.ru

Израиль испытал антидроновый Typhoon с американской пушкой

96
0
0
Антидроновый комплекс Typhoon 30 с пушкой Bushmaster
Антидроновый комплекс Typhoon 30 с пушкой Bushmaster.
Источник изображения: armyrecognition.com

Компания Rafael испытала антидроновый комплекс Typhoon 30 с пушкой Bushmaster

Израильская компания Rafael провела успешные испытания усовершенствованного антидронового комплекса Typhoon 30 с американской пушкой Bushmaster. Об этом пишет Army Recognition.

Отмечается, что стрельбовые испытания, которые провели в феврале, подтвердили эффективность системы при поражении беспилотников. Typhoon 30 обнаруживал, отслеживал и поражал дроны на различных дистанциях.

В ходе испытаний элементы комплекса разместили на модульной платформе. Это позволяет оперативно устанавливать систему на различные носители, включая суда, бронетехнику и укрепления.

В основе Typhoon 30 лежит автоматическая пушка Bushmaster II калибра 30 миллиметров, которая может вести огонь снарядами с программируемым взрывателем. Скорострельность орудия составляет 200 выстрелов в минуту. Также Typhoon оснащен оптоэлектронной системой с дневными и ночными камерами и радиолокационным комплексом RADA MHR RPS-42.

Ранее в апреле стало известно, что российские специалисты разработали модульную систему радиоэлектронной борьбы «Рубин» для защиты пехоты и транспортных средств от дронов. Комплекс поддерживает оперативное переключение рабочих частот.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Компании
Rafael
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.04 01:07
  • 8317
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 03.04 20:40
  • 0
О тонких гранях мира.
  • 03.04 18:45
  • 0
О гонке вооружений в космосе, и позиции сторон.
  • 03.04 15:13
  • 1
США и их сателлиты отклонили проект резолюции РФ в ООН о запрете гонки вооружений в космосе
  • 03.04 15:06
  • 1
США предупредили Европу о негативных последствиях отказа от их оружия
  • 03.04 11:09
  • 14
Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США - СМИ
  • 03.04 06:05
  • 0
Ответ на "ВКС России получили новые истребители Су-35, но в дальнейшем рост экспорта может сократить внутренние закупки (Military Watch Magazine, США)"
  • 03.04 05:29
  • 0
Ответ на "NI: российский комплекс ПВО С-500 обеспечит России преимущество в СВО"
  • 03.04 05:10
  • 20
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 03.04 04:42
  • 0
Ответ на "Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений"
  • 03.04 01:09
  • 1
Ростех создал уникальный пресс для гибки деталей фюзеляжа самолета
  • 03.04 00:16
  • 1
Нарышкин: РФ за время СВО улучшила характеристики востребованных вооружений
  • 02.04 21:46
  • 0
Ответ на "США проигрывают в борьбе за передел мира (Bloomberg, США)"
  • 02.04 17:57
  • 1467
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.04 17:35
  • 0
Польские стенания об оружии. Часть 1