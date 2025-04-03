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В России разработали модульный «Рубин» для защиты от дронов

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

Народный фронт рассказал о разработке модульной системы РЭБ «Рубин»

Российские специалисты разработали модульную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Рубин» для защиты пехоты и транспортных средств от дронов. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

Разработчик системы Марат Галиев рассказал, что переносная система РЭБ позволяет оперативно менять частоты. «Частоты противник меняет очень часто, в течение дня они могут летать на одном коридоре, а потом уйти на другой, а мы даем возможность оперативно реагировать на это», — сказал он.

Галиев отметил, что полный комплект системы с батареей и мощными глушителями весит 11 килограммов вместе с рюкзаком. По его словам, военные положительно отозвались о первых 120 изделиях, которые поступили в зоне СВО.

В марте стало известно, что госкорпорация «Ростех» усовершенствовала антидроновый комплекс «СЕРП». Разработчики более чем в два раза увеличили количество рабочих частот — с шести до тринадцати. Комплекс совмещает в себе систему РЭБ и обнаружитель дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
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