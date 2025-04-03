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SpaceX в миссии Fram2 обошлась без «профессионалов» из США, России и Китая

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Изображение: @SpaceX
Изображение: @SpaceX.

ArsTechnica: SpaceX в миссии Fram2 обошлась без США, России и Китая

Американская компания SpaceX в миссии Fram2 обошлась без участия «профессиональных» астронавтов (космонавтов или тайконавтов) из США, России и Китая. На это обратило внимание обозреватель издания ArsTechnica Стивен Кларк.

«Это первая космическая миссия человека на низкой околоземной орбите без профессионального пилота на борту и первый пилотируемый космический полет без американского, российского или китайского астронавта», — говорится в публикации.

Также Fram2 станет «первой миссией Crew Dragon компании SpaceX, которая приводнится у западного побережья» североамериканского континента.

Ранее SpaceX сообщила о запуске Fram2.

В августе издание рассказало, что компания впервые в истории запустит корабль с людьми над северными и южными (географическими) полюсами Земли.

В рамках миссии Fram2, которая продлится от трех до пяти дней, на корабле Crew Dragon команда из четырех туристов во главе с криптовалютным предпринимателем Чун Ван совершит облеты Земли. Другие космические путешественники — кинорежиссер и оператор Яннике Миккельсен, лыжник Эрик Филипс и исследователь робототехники Рабеа Рогге.

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