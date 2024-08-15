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SpaceX запустит корабль с людьми над полюсами Земли

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Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters.

ArsTechnica: SpaceX впервые запустит корабль с людьми над полюсами Земли

Компания SpaceX впервые в истории запустит корабль с людьми над северными и южными (географическими) полюсами Земли. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

В рамках миссии Fram2, которая продлится от трех до пяти дней, на корабле Crew Dragon команда из четырех туристов во главе с криптовалютным предпринимателем Чун Ван совершит облеты Земли. Другие космические путешественники — кинорежиссер и оператор Яннике Миккельсен, лыжник Эрик Филипс и исследователь робототехники Рабеа Рогге.

В сентябре 2021 года SpaceX впервые осуществила запуск корабля Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица — миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил США Кристофер Семброски.

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