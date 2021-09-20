Приводнение корабля SpaceX с гражданским экипажем сняли на видео

Момент приводнения в Атлантическом океане космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с первым в мире экипажем, состоящим полностью из гражданских лиц, сняли на видео. Трансляция велась на сайте компании.

SpaceX поздравила астронавтов, опубликовав в Twitter пост с подписью «С возвращением на Землю».

16 сентября SpaceX впервые осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, экипаж которого составляют исключительно гражданские лица, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США). В рамках миссии Inspiration4 в космос отправились сразу четыре человека — миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски.

Марина Совина