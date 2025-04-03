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«Калашников» поставил комплексы для защиты «Завета-Д»

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Кадр: 56-я Параллель / YouTube
Кадр: 56-я Параллель / YouTube.

«Калашников» поставил комплексы защиты «Завета-Д» от высокоточного оружия

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») поставил в войска комплексы индивидуальной защиты (КИЗ) машин «Завет-Д» от высокоточного оружия. Об этом сообщили в концерне.

«КИЗ "Завет-Д" — полностью отечественное изделие, которое разработано и изготавливается в ЦНИИточмаш. Комплекс предназначен для оптико-электронного подавления систем наведения атакующих управляемых боеприпасов на цель», — говорится в сообщении.

В состав комплекса входят датчики предупреждения об атаке, датчик ветра, система постановки аэрозольной завесы и аппаратура управления. КИЗ автоматически реагирует на облучение лазером и отстреливает аэрозольный заряд в сторону угрозы. Распыляющиеся вещества искажают радиоволны и слепят оптико-электронные системы наведения вражеских боеприпасов. Комплекс нарушает управление снаряда в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах волн.

В августе 2024 года в госкорпорации «Ростех» сообщили, что комплекс управления артиллерией «Завет-Д», который создали для Воздушно-десантных войск, позволит артиллеристам поражать неподвижные цели за шесть секунд.

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  • В новости упоминаются
Компании
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
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