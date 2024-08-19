Войти
Lenta.ru

Названы особенности построенного для ВДВ «Завета-Д»

292
0
0
Фото: 56-я Параллель / YouTube
Фото: 56-я Параллель / YouTube.

«Ростех»: комплекс «Завет-Д» позволит ВДВ поражать цели за шесть секунд

Комплекс управления артиллерией «Завет-Д», который создали для Воздушно-десантных войск (ВДВ), позволит артиллеристам поражать неподвижные цели за шесть секунд. Особенности комплекса назвали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

«Завет-Д» обеспечивает подготовку артиллерийских подразделений к десантированию и бою, а в ходе боестолкновения комплекс управляет огнем орудий. Отмечается, что автоматизация позволяет повысить скорость и эффективность командования.

«С командно-наблюдательной машины "Завета-Д" планирование боевых действий в артиллерийском дивизионе занимает всего от 7 до 12 минут, поражение неподвижных целей — от 6 до 10 секунд, а занятие неподготовленной позиции сходу — не более 3 минут. Комплекс позволяет отразить одновременную атаку со стороны 20 целей», — говорится в сообщении.

Гендиректор НПП «Рубин» Алексей Данилов, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации, отметил, что «Завет-Д» автоматизирует работу командно-наблюдательного пункта, управление действиями артиллерийского дивизиона и минометной батареи ВДВ, а также оптико-электронную разведку. Изделие оснащено средствами автоматизации, связи и передачи данных, а также оборудованием для разведки, наблюдения, топопривязки и навигации.

Образцы рабочих мест «Завета-Д» впервые представили в ходе форума «Армия-2024». Базовый комплект состоит из командно-наблюдательной и командно-штабной машин, выносного командно-наблюдательного пункта, двух переносных программно-технических комплексов, технологического комплекса и унифицированного комплекса программно-технических средств управления.

В июне стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» досрочно поставил Минобороны России партию машин управления из состава комплекса управления огнем артиллерии «Планшет-А».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
Рубин НПП
Выставки
Форум "Армия - 2024"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 16:43
Белорусские аэродромы всегда готовы к приему дополнительных сил
  • 19.08 16:14
  • 3871
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.08 12:13
  • 3
В засадном положении: Минобороны создает мобильные резервные части ПВО
  • 19.08 08:36
  • 1
WP: вторжение ВСУ в Курскую область сорвало тайные переговоры по частичному прекращению огня
  • 19.08 02:35
  • 1
Боевой разворот: каким будет новый самолет компании «Яковлев»
  • 18.08 15:30
  • 271
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 18.08 10:59
  • 2
Ростех представляет на "Армии-2024" современные и перспективные образцы артиллерийских систем
  • 18.08 10:16
  • 2
Лукашенко рассказал о договоре с Россией на случай нападения на Белоруссию
  • 17.08 05:31
  • 3
Проявила интерес. Индия может закупить российские танки "Армата"
  • 17.08 00:55
  • 570
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.08 22:32
  • 1
Минобороны получит Т-90М с «Ареной»
  • 16.08 21:00
  • 1
РВСН начнут готовить специалистов по созданию новых вооружений
  • 16.08 20:47
  • 1
На "Армии-2024" проведена экспертиза инновационных проектов на наличие в них технологий искусственного интеллекта
  • 16.08 20:41
  • 1
На форуме "Армия-2024" представят более 20 тысяч образцов продукции
  • 16.08 20:33
  • 1
Во всеоружии: Ростех на «Армии-2024»