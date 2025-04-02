Крупнейший в мире оператор спутников с РСА заключил контракт с НАТО

Финская компания Iceye и НАТО заключили контракт на поставку спутниковых данных

Финская компания Iceye и НАТО заключили контракт на поставку спутниковых данных. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

«Компания Iceye управляет крупнейшей в мире группировкой спутников с радиолокационным синтезированием апертуры (РСА). Имея на орбите более 40 спутников, компания предоставляет информацию в режиме, близком к реальному времени, практически при любых погодных условиях», — говорится в публикации.

Подробности о стоимости и сроке действия контракта не озвучиваются.

В мае 2022 года издание SpaceNews сообщило, что Национальное управление военно-космической разведки США объявило о заключении с компаниями BlackSky, Maxar Technologies и Planet Labs десятилетних контрактов на предоставление коммерческих спутниковых изображений разведывательным, военным и федеральным гражданским агентствам Соединенных Штатов.