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В США предрекли неожиданности с европейской миссией ExoMars

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Фото: Shamil Zhumatov / Reuters
Фото: Shamil Zhumatov / Reuters.

ArsTechnica: Европейская миссия ExoMars не обойдется без неожиданностей

Европейская миссия ExoMars на Марс вряд ли обойдется без неожиданностей, предрекает обозреватель американского издания ArsTechnica Эрик Бергер.

Изначально Европейское космическое агентство (ЕКА) разрабатывало ExoMars в партнерстве с НАСА. После того как американская сторона отказалась от сотрудничества с европейцами, последние были вынуждены обратиться за помощью к России. После начала спецоперации ЕКА прекратило взаимодействие с госкорпорацией «Роскосмос» и обратилось к НАСА.

«С ExoMars единственное, в чем можно быть уверенным, — это ожидать неожиданностей», — заключает автор.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что компания Airbus Defence and Space построит посадочную платформу для миссии ExoMars, заменив тем самым «Роскосмос».

Европейско-российская миссия ExoMars предназначалась для поиска следов внеземной жизни на Марсе с орбиты и с поверхности планеты. Первый этап программы — ExoMars-2016 — был запущен в 2016 году. Для второго этапа программы — ExoMars-2022 — Россия предоставляла ракету «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin. Запуск второго этапа марсианской миссии намечался на сентябрь 2022 года.

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Страны
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Airbus
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Марс
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